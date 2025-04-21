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Экономика

ВТБ запускает новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников

24 апреля 2025 12:07  [100] Экономика
ВТБ запускает новые сервисы самозапретов для защиты от мошенников

Фото: пресс-служба ВТБ

ВТБ внедряет функционал, который даст клиентам возможность установить самозапрет на кредиты наличными и автокредиты, досрочное снятие денег с вклада и операции по QR в банкоматах. Это четыре ключевых функции из большого пакета, который позволит клиентам на свое усмотрение включить дополнительную защиту внутри ВТБ Онлайн, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Функционал самозапретов будет внедряться в ВТБ Онлайн поэтапно:

1. Снятие/внесение наличных по QR — март 2025 г.

2. Вклады и кредиты — май 2025 г.

-  Открытие/закрытие вклада

-  Оформление кредита наличными

-  Оформление автокредита

3. Платежи, переводы и др.: — июнь 2025 г.

- Переводы (СБП, по номеру телефона, счета — клиенту ВТБ, по реквизитам, трансграничные) и лимиты по переводам;

- Платежи (списания за услуги, в играх, и проч.) и лимиты по платежам;

- Частичное снятие со вклада (транзакции между счетами);

- Выпуск цифровой карты и др.

В апреле ВТБ внедрил возможность поставить самозапрет на снятие или внесение наличных по QR через банкоматы. Это поможет клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на «безопасный счет» через банкомат.

В ВТБ Онлайн внедряется самозапрет кредиты наличными, автокредиты, а также на досрочное закрытие вклада онлайн. Злоумышленники, получив доступ в онлайн-кабинет жертвы, стараются снять все имеющиеся средства со вкладов и накопительных счетов и вывести деньги через переводы на карты дропперов. Такой самозапрет не позволит вывести деньги со вклада онлайн, но владелец сможет сделать это лично в любой момент в отделении банка.

До конца июня в сервисе самозапретов в ВТБ Онлайн появится и ряд других опций: например, возможность поставить лимит на переводы; запретить трансграничные переводы; ограничить иные платежи, например, покупки в играх (чтобы предотвратить списания в играх детьми с родительских карт) и многое другое.

Больше половины россиян сообщили, что установили бы ограничения на переводы крупных сумм (66%), на снятие наличных по QR-коду в банкоматах (55%), следует из проведенного ранее опроса ВТБ*. Среди востребованных опций есть и запрет на досрочный вывод денег со вклада (54%), и крупные покупки в магазинах (44%).

«В дополнение к самозапрету через Госуслуги мы внедряем расширенный функционал для своих клиентов — основные функции запустятся до конца второго квартала. Сервис позволит исключить не только несанкционированное оформление кредита, но и досрочное снятие денег с вклада, переводы или покупки на крупные суммы. Кроме того, клиенты смогут установить специальные методы подтверждения для важных операций — например, подтверждение по отпечатку пальца или по NFC. Это позволит им усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне», — говорит Георгий Горшков.

* Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.

Фото предоставлено ВТБ. 

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Теги:
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