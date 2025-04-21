Везучий командир: военно-исторический сериал "Рослый" выйдет 5 мая на Wink.ru Культура и отдых

Премьера всех эпизодов основанного на реальных событиях военно-исторического сериала «Рослый» (16+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 5 мая 2025 года. Сериал рассказывает о судьбе боевого генерала Ивана Рослого, жизнь которого была полна испытаний и побед. Четырехсерийный проект создан кинокомпанией «Миррен-Фильм» при поддержке «Ростелекома» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В масштабных съемках участвовали 84 актера и более 1 500 человек массовки, а также 40 танков, в том числе выпущенных в 1930-е годы, и бронемашин, 12 артиллерийских орудий и три установки «Катюша». На экране появятся два десятка ретроавтомобилей, включая Audi Front Type Limousine 1934 года выпуска (в мире сохранилось всего четыре экземпляра этой модели), которые использовались верхушкой Вермахта и СС. За время съемок пиротехники устроили 90 взрывов и обеспечили свыше 5 500 выстрелов.

Съемки проходили в Москве и Московской области, в Медыне Калужской области, Санкт-Петербурге, Кронштадте и Ленинградской области. Например, битву за Кавказ — «Мешок генерала Рослого» — снимали в карьере Домодедово. Штурм и прорыв линии Маннергейма «проходил» в полях у подмосковной железнодорожной станции Шаховская.

В сериале снимались Кирилл Зайцев, Евгений Миллер, Сергей Маховиков, Сергей Векслер, Карина Андоленко, Вера Шпак, Шамиль Мухамедов и другие. Актриса и певица Юта сыграла в фильме роль народной артистки РСФСР и жены адмирала Киры Головко, а также записала главную песню проекта — «Герой». Режиссер сериала — Николай Никитин.

Трейлер: https://vkvideo.ru/video-195528184_456243898

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/zJn0kPA6b4ZUOg

Фото с премьеры в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы: https://disk.yandex.ru/d/OADeGyYImWktjQ

Копирайт — «Ростелеком».

Время героев

Время делает героев? Или герои — время? Сериал «Рослый» рассказывает о уникальной судьбе человека, который стал одним из творцов Победы, но оказался в тени большой истории. В безжалостное время он не просто обманул смерть, а силой воли и характера смог и себя, и других людей привести сначала к надежде, а потом и к новой жизни.

Около 15 лет военная карьера Ивана Рослого развивалась вполне стандартно. Но в 1939 году майор Рослый по воле недоброжелателей оказывается в самом пекле советско-финской войны. Он переступил через правила, но благодаря этому его подразделение прорывает неприступную линию Маннергейма, что стало важнейшим шагом к победе. С той войны Рослый возвращается Героем Советского Союза в звании полковника. В начале Великой Отечественной он попадает в окружение, но выводит тысячи советских солдат к своим. За Рослым закрепляется слава везучего командира, что злит не только врага на поле боя.

В битве за Кавказ войска под командованием Рослого разбивают танковую армию фон Клейста, что полностью срывает стратегические планы фашистов по завоеванию нефтеносных территорий. Впереди еще много сражений, которые закончатся для него в Берлине — взятием Имперской канцелярии. На Параде Победы в 1945 году генерал-лейтенант Иван Рослый командует сводным полком 1-го Белорусского фронта.

Все эти годы в Москве против Рослого плетутся хитроумные интриги. После войны его пытаются втянуть в заговор против маршала Жукова, первую жену заставляют оклеветать генерала. Но после войны он еще много лет служит в армии, создает вторую любящую семью и остается человеком, который не предал свои идеалы.

Сериал также отдает должное вкладу военачальников, которые не очень известны широкой публике, но сыграли важнейшую роль в Великой Отечественной — это генералы Владимир Антонов, Николай Галай и Александр Ворожищев.

Филипп Фисенко, автор сценария:

«Работа над сценарием, основанном на исторических событиях, биографии реальной личности, требует от автора не только глубокого погружения в эпоху, кропотливого изучения документов, понимания образа мыслей героев, но и создания захватывающего сюжета, который будет интересен широкому зрителю. Поэтому у нас появилась детективная линия, которая дала нам возможность раскрыть конфликты эпохи с неожиданной стороны, а героям проявить свои человеческие качества. Может быть нам удалось приблизиться к ответам на два важных вопроса: как сохранить достоинство, не прогнувшись под угрозами и не соблазнившись посулами, и, как обрести семейное счастье в середине жизни».

Детали эпохи

Сериал охватывает два десятка лет, за которые менялись военная форма, развивалась мода, появлялись новые автомобили и техника. Только военного обмундирования, включая полевую форму и парадные мундиры, было создано 85 комплектов. Аутентичную ткань для них нашли в Беларуси. Над уникальными аутентичными погонами командного состава работали специалисты из мастерской Санкт-Петербурга. Особую сложность представляло создание не только советской или немецкой военной формы тех лет, а точное воспроизведение амуниции финской армии конца 1930-х годов. Для съемок нашли реальное стрелковое оружие финской и советской армий. Для интерьеров и деталей костюмов активно использовался ретрореквизит той эпохи. Художнику по гриму Ирине Николаевой надо было гармонично воплотить возрастные изменения героев сериала на протяжении 20 с лишним лет действия.

В течение месяца были построены блиндажи и окопы по всем правилам военного искусства, а также воссоздан знаменитый дот Поппиус, который и являлся ключевым в неприступной линии Маннергейма. Команда строителей и декораторов также воссоздала улицы и здания разрушенного Берлина, двор, где нашли сгоревшие останки Гебельса и его жены, и бункер фюрера. В сценах штурма Имперской канцелярии были задействованы реальные советские танки Т-34.

Сергей Стручев, художник по костюмам сериала «Рослый»:

«Уважительное отношение к эпохе, людям, жившим тогда, начинается с уважительного отношения к деталям. Всегда в зоне повышенного внимания знатоков — достоверность военных костюмов. Генеральские галун для погон и пуговицы с гербом, копии наград — все это было изготовлено с особой тщательностью и вниманием».

Над сценарием и достоверностью картинки работали не только исторические консультанты, но и реальные военные специалисты, которые помогали пиротехникам и каскадерам максимально честно воплощать экшн-эпизоды. Всего в съемках приняло участие более тридцати каскадеров во главе с постановщиком трюков Антоном Смекалкиным. Они успешно реализовали сложнейшие задачи — рукопашные схватки, участие персонажей во время взрывов, в горящей и переворачивающейся военной технике, включая танки и немецкие мотоциклы. Важную роль в зрелищности картинки играют спецэффекты и компьютерная графика, которой занималась команда из двух десятков специалистов во главе с CG-супервайзером Данилой Зотовым.

Ради роли

Исполнитель заглавной роли в сериале Кирилл Зайцев досконально изучал все доступные фото, видео- и аудиоматериалы Ивана Павловича Рослого. В дни съемок он обязательно включал запись воспоминаний генерала, чтобы максимально точно воспроизвести говор уроженца брянской деревни, которая расположена вблизи границы с Беларусью и впитала влияние соседей. А еще для съемок лезгинки актер брал уроки у хореографа: Рослый служил на Кавказе, поэтому исполнение танца должно было выглядеть на экране достоверным.

Кирилл Зайцев, актер:

«Для меня роль была интересна по целому ряду причин. Помимо изучения реальной истории и биографии, важно было понять какой у Ивана Павловича был характер, личные особенности, привычки. Вот мы с режиссером решили воспроизвести говор Рослого, а это очень тонкая работа, требующая тренировки. На съемочной площадке я все время говорил, как герой. Играть вымышленного персонажа проще, а когда играешь реально существующую историческую личность — это большая ответственность. Хотелось сделать героя не плакатного, а разностороннего, например, на войне невозможно без злости, которой важно найти правильное применение. Признателен всем родственникам Ивана Павловича, прежде всего генеральному продюсеру Марине Яценко, за их поддержку и эмоции».

Одним из ведущих персонажей сериала «Рослый» стал военный связист Костя. Тем самым создатели проекта подчеркнули значение не всегда заметной работы связистов в годы войны и их вклад в Победу. По сюжету Костя — талантливый музыкант, пианист, который ушел добровольцем на фронт. Но исполнитель роли Кости актер Сергей Ходьков не умеет играть на рояле, поэтому для съемок привлекли профессионального пианиста и лауреата международных конкурсов Юрия Полосьмакова. Процесс съемок одной из сцен был устроен таким образом: за роялем сидел Ходьков, а на полу расположился Полосьмаков, который вслепую исполнял концерт Чайковского на клавишах инструмента. Одну из драматически напряженных линий сюжета составляют отношения Кости и знаменитого дирижера Мравинского в исполнении народного артиста России Сергея Мигицко. Сам Мигицко на съемках с оркестром зеркально и виртуозно повторял движения профессионального дирижера.

Карина Андоленко, актриса:

«Большое счастье было поработать в команде сериала «Рослый» и прикоснуться к настоящей истории. Мне посчастливилось играть роль Веры Игнатьевны Рослой — Веруни — жены Ивана Павловича Рослого. Я люблю сниматься в исторических картинах, в людях того времени как мне кажется было больше достоинства, чистоты и ценностей, которые нельзя было купить или продать. Это актерское счастье поработать в такой команде, на площадке все работали как единый механизм, была атмосфера любви и поэтому это была не просто съемки, а праздник».

Николай Никитин, режиссер-постановщик:

«В нашей стране нет людей, которых может оставить равнодушным тема Великой Отечественной войны. Это было видно и во время работы над нашим фильмом — по тому, с каким желанием и самоотдачей работала и вся съемочная группа, и наши талантливые актеры. Надеюсь, что нам удастся заинтересовать зрителя судьбами наших незаслуженно оставшихся в тени героев».

Сегодня именем Ивана Рослого названы улицы в Донецке и Краснодаре, он — почетный гражданин Владикавказа (Орджоникидзе в годы войны).

О сериале «Рослый» (16+)

Производство: «Миррен-Фильм»

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: военная драма, биографический

Количество серий: 4

Хронометраж: по 50 минут

Режиссер-постановщик: Николай Никитин

Сценарий: Филипп Фисенко при участии Валерия Байкеева

Генеральный продюсер: Марина Яценко

Композитор: Виктор Сологуб

Оператор-постановщик: Илья Кондратьев

Художник-постановщик: Виктор Шмелев

Художник по костюмам: Сергей Стручев

Художник по гриму: Ирина Николаева

В ролях: Кирилл Зайцев, Евгений Миллер, Сергей Маховиков, Сергей Векслер, Артем Федотов, Карина Андоленко, Вера Шпак, Полина Маркелова, Сергей Ходьков, Шамиль Мухамедов, Карина Балашова, Сергей Сафронов, Сергей Мигицко, Александр Тютин, Юта и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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