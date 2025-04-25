ВТБ выйдет в 13 тыс. новых населенных пунктов Экономика

Благодаря интеграции с “Почта Банком” ВТБ расширит территорию присутствия банка на 13 тыс. новых населённых пунктов. Это позволит жителям малых городов получить доступ к современным финансовым услугам и сервисам. До конца октября 2025 года продукты ВТБ появятся в 24 тысячах отделений Почты России.

«Интеграция ВТБ и Почта Банка позволит получать банковские услуги и сервисы высокого уровня даже в самых небольших городах нашей страны. Продукты ВТБ появятся в десятках тысяч отделений Почты России, включая новые для банка населенные пункты. Вместе с современными технологиями и сервисами клиентам будут доступны более выгодные условия обслуживания, в том числе программы привилегии ВТБ – абсолютно новый продукт для аудитории Почта Банка», — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Первый этап интеграции завершился в конце марта 2025 года. Продукты и сервисы ВТБ стали доступны в 336 клиентских центрах Почта Банка в 79 регионах страны. Клиенты Почта Банка оформили больше 150 тыс. продуктов и сервисов ВТБ, в основном дебетовые карты, вклады, накопительные счета и перевод пенсии. Чаще всего клиенты оформляют сразу 2-3 финансовых продукта.



Второй этап интеграции стартовал 1 апреля. До конца июля 2025 года продажи начнутся в более чем 2,1 тысячах точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях. Сервисы ВТБ уже доступны в около 900 точках обслуживания. Также с апреля стартовал процесс трансформации банкоматной сети Почта Банка. За второй квартал 2025 года будут обновлены более 500 банкоматов.



Уже сегодня клиенты Почта Банка могут воспользоваться преимуществами, которые предлагает ВТБ, включая высокие ставки по депозитам и кешбэк рублями по программе лояльности, подключение семейного банка, автокредитование и ипотека, перевод пенсии или зарплаты в ВТБ. Максимальная ставка по депозитам достигает 20% годовых, а приветственная ставка для новых клиентов по накопительному ВТБ-счету составляет 19% на первые три месяца.

«Интеграция ВТБ и Почта Банка станет крупнейшим объединением в истории банков. В результате, наша общая сеть продаж станет максимально вариативной: только нашим клиентам финансовые продукты и услуги будут доступны в мобильном приложении, офисах банка, через выездных менеджеров и в отделениях Почты России. Подобного масштаба у российских банков не будет», — добавил Георгий Горшков.

Фото предоставлено ВТБ.