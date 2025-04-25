Как заработать на франшизе в Петербурге

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В Петербурге активно растёт рынок франшиз. Но высокая конкуренция и аренда делают выход на рынок сложным. Рассказываем, в каких нишах проще стартовать и что учитывать перед покупкой.
В Петербурге живёт 5,6 млн человек. Средняя зарплата — 90 тысяч рублей. Высокий доход горожан поддерживает спрос почти в любых сегментах.
Город помогает бизнесу: в Центре развития предпринимательства можно получить консультации и помощь с арендой. Активный b2b-сектор (больше 350 тысяч компаний) создаёт спрос на бухгалтерию, логистику, маркетинг.
Но и сложностей хватает:
Недорогие франшизы (от 300 тысяч до 1 млн рублей) собирают больше всего заявок. В 2025 году в Петербурге популярны:
ПВЗ от Ozon и Wildberries открываются быстрее других форматов. У Ozon — больше 2700 ПВЗ в городе. Условия понятные, окупаемость быстрая.
Петербуржцы любят хлеб и кофе. Особенно популярны форматы «пекарня+кофейня». Примеры: «Булочные Вольчека», «Цех85», «Хлебник». Инвестиции — от 1 до 10 млн рублей. Окупаемость — от 6 месяцев.
«Инвитро» и «Гемотест» стабильно растут. Вход — от 3,5 млн рублей. Работают лучше всего в густонаселённых районах.
Франшизы парикмахерских, автомастерских, детских клубов и студий маникюра требуют минимальных вложений в оборудование. Окупаемость — быстрая.
Франшизы косметики, товаров для дома, одежды для женщин показывают хорошие результаты. Особенно популярны магазины с азиатской косметикой.
Даже сильная франшиза не даёт гарантий успеха. Частые ошибки:
Прежде чем покупать франшизу, важно изучить предложения франшизы СПб и оценить реальную конкуренцию в выбранной нише.
Не все успешные франшизы работают в Петербурге. Чтобы не ошибиться:
Франшиза в Петербурге — это шанс на стабильный бизнес. Но успех зависит от расчётов, а не от громкого имени. Адаптация к рынку и работа с клиентами решают больше, чем бренд.
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