INTERVALS в свете медиаискусства: чем запомнился один из крупнейших арт-фестивалей в России Культура и отдых

Фото: Яндекс

В Нижнем Новгороде завершился ежегодный фестиваль медиаискусства INTERVALS, ставший важным событием для поклонников цифрового искусства. В этом году его посетили более 450 000 зрителей.

17 локаций, 4 дня искусства

На четыре дня фестиваль привлек внимание любителей современного искусства и технологий и стал местом для важных культурных и технологичных встреч. Традиционно главные арт-студии и художники со всех уголков мира не просто создавали яркие и неординарные работы, но и стремились изящно интегрировать их в городское пространство.

Фестиваль проходил на 17 городских площадках и объединил в себе бесплатные выставки, образовательные лекции и AV-перформансы, которые превратили город в лабораторию цифрового искусства, где исторические здания стали холстами для проекций, а набережные — сценой для световых экспериментов.

«Фрагменты памяти»: как 25 000 человек сохранили мгновение

Среди инсталляций — иммерсивный арт-объект "Фрагменты памяти: цифровая реальность" от Яндекс 360, предложивший зрителям прочувствовать на себе концепцию мимолетности воспоминаний. Футуристический проект позволил более чем 25 тысячам зрителей буквально увидеть вживую визуальные "отголоски" памяти: камера фиксировала движения людей и проецировала их на полупрозрачные экраны, создавая анимацию, которая вспыхивала и исчезала как эфемерные мысли.

И все это — в противовес практически осязаемой цифровой памяти. Известные фотографы Даня Сломакин и Вася Сидоренко организовали неожиданную коллаборацию: они фиксировали те самые отголоски и сохраняли фотографии на общедоступном Яндекс Диске. Кадры в галерее на Яндекс Диске доказали: технологии делают мимолетное — вечным.

Такие фестивали — не про свет, звук и технологии. Это про будущее. Потому что фестиваль стал точкой встречи противоположностей: прошлого и будущего, где архитектурные сооружения соседствуют с работами нейросетей. Он напомнил, как легко исчезает момент — и как точно его можно сохранить, если рядом есть цифровая память. И, главное, фестиваль стер границы между зрителем и искусством: теперь к нему не нужно приближаться — ты уже внутри.

Реклама. ООО Яндекс ИНН 7736207543