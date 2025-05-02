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Общество

билайн запустил акцию "Смартфон за 1 рубль"

07 мая 2025 09:02  [46] Общество
билайн запустил акцию Смартфон за 1 рубль

Фото: ПАО "ВымпелКом"

Весна — пора обновлений, подготовки к поездкам, отпуску и активному отдыху, а также самое время для современных, функциональных, а главное, выгодных решений. билайн предлагает смартфоны из линейки Xiaomi, которые можно забрать в рамках акции всего за 1 рубль при покупке в комплекте с бонусными рублями на связь. 

Все просто: переходите на страницу акции, выбираете один из смартфонов и добавляете его в корзину. В зависимости от модели вам будут доступны бонусные рубли, которые вы сможете потратить на услуги связи — именно они составят почти всю сумму вашего заказа. В итоге клиент получает смартфон за 1 рубль, новую сим-карту и оплаченную связь на много месяцев вперед (в зависимости от того, как вы будете расходовать свой тарифный план). 

Предложение доступно для новых и действующих клиентов билайна при покупке комплекта с бонусными рублями на связь и сим-картой с тарифом, участвующим в акции.

Количество товара ограничено. Акция проводится с 15 апреля по 28 мая 2025 года в интернет-магазине и собственных офисах продаж и обслуживания билайна. Подробности и условия — на сайте beeline.ru. 

Реклама ПАО «ВымпелКом».

г. Москва, ОГРН 1027700166636

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Теги:
Билайн Отдых Сотовые операторы
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