"Ростелеком" представил в Нижнем Новгороде сериал "Рослый" Культура и отдых

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне провел в Нижнем Новгороде показ военно-исторической драмы «Рослый» (16+). Зрители — активисты патриотических общественных движений нижегородских вузов и старшеклассники кадетских классов общеобразовательных школ города — посмотрели первый эпизод сериала.

Основанный на реальных событиях, сериал рассказывает о судьбе генерала Ивана Рослого, чья жизнь была наполнена испытаниями, подвигами и триумфами. Начав военную карьеру в 1920-х годах, он прошел через советско-финскую войну, где его подразделение прорвало линию Маннергейма, за что Рослый получил звание Героя Советского Союза. В Великой Отечественной войне он вывел тысячи солдат из окружения, а в битве за Кавказ разгромил танковую армию фон Клейста. В 1945 году генерал-лейтенант Рослый командовал сводным полком на Параде Победы.

Сериал «Рослый» — это не просто история одного человека, это масштабное повествование о судьбе страны на протяжении 20 лет.

Юлия Зорина, директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Создавать сериал к юбилею Победы — это огромная ответственность. Было крайне важно передать многогранность той эпохи с максимальной достоверностью, и команда проекта “Рослый” блестяще справилась с этой задачей. В фильме использовались настоящие танки конца 1930-х годов — та самая техника, которая участвовала в сражениях, ретро автомобили, стрелковое оружие и другие атрибуты того времени. Военные и гражданские костюмы были воссозданы с мельчайшими подробностями. Все эти детали помогают прочувствовать атмосферу судьбоносных для нашей страны лет. Я уверена, что зрители, посмотревшие фильм на платформе Wink, полностью погрузятся в эту историю и испытают гордость за свою страну».

Сериал открывает новые имена полководцев, внесших значительный вклад в Великую Победу. Среди них — генералы Владимир Антонов, Николай Галай и Александр Ворожищев. Их истории, как и судьба генерала Рослого, становятся частью масштабного полотна, рассказывающего о ключевых событиях эпохи.

Четырехсерийный проект создан кинокомпанией «Миррен-Фильм» при поддержке «Ростелекома». Съемки проходили в Москве, Подмосковье, Медыне (Калужская область), Санкт-Петербурге, Кронштадте и других местах Ленинградской области. Например, битву за Кавказ, известную как «Мешок генерала Рослого», снимали в карьере Домодедово. Для визуализации событий использовалась компьютерная графика.

Посмотреть все серии военно-исторической драмы «Рослый» можно в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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