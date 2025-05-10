Премьера триллера "Фишер. Затмение" на Wink.ru состоится 29 мая

Фото:
Премьера одного из самых ожидаемых проектов года — восьмисерийного триллера «Фишер. Затмение» (18+) состоится 29 мая 2025 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). В главных ролях Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко. Шоураннеры и авторы сценария продолжения «Фишера» неизменны — Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссер проекта — Александр Цой. Производством занимается кинокомпания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии». Сегодня создатели представили трейлер и постер сериала.
В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку со страшным и изобретательным преступником. Триллер, в котором все не так, как кажется, основан на реальных событиях. Проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «Балет», «Чистые», «Ландыши. Такая нежная любовь» и другие).
Промоматериалы: https://disk.yandex.ru/d/fMyqlVW0uJTusw
Трейлер:
ВК: https://vk.com/video-195528184_456243920
YouTube: https://youtu.be/_7QB_MyZ1gI
Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.
Сергей Кальварский, генеральный продюсер «Студии 812», продюсер сериала:
«"Фишер. Затмение" — кино не про маньяка. Этот проект про другое: про добро и зло, про любовь и ненависть, про предательство, про веру, про людей, про долг, про выгорание, про страсти. И появление маньяка — это всего лишь повод, чтобы посмотреть на то, что происходило и происходит с людьми. Сверхзадачей для нас было донести мысль о том, что прощение — очень важная в жизни вещь».
Первый сезон «Фишера» также был основан на реальных событиях, главные роли сыграли Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич. Сериал стал очень популярен, на платформе онлайн-кинотеатра Wink.ru зрительский рейтинг проекта составляет 9,2. «Фишер» получил две награды премии «Золотой орел» в номинациях «Лучший сериал онлайн-платформы» и «Лучший актер онлайн-сериала» (Иван Янковский), Александра Бортич была также номинирована на награду «Лучшая актриса онлайн-сериала». Иван Янковский также стал лауреатом Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино».
Александр Цой, режиссер сериала:
«Когда мне предложили стать режиссером второго сезона, я подумал, что это крутая возможность прокачать свои навыки, набраться опыта, поработать в другом жанре. Это настоящее повышение квалификации. Зрителя в новом сезоне ждут отличный визуал и прекрасная актерская игра».
Герой Ивана Янковского — следователь Евгений Боков — в сериале «Фишер. Затмение» предстанет другим человеком. Его характер станет более жестким. Изменятся также привычки и внешний вид. Боков избавится от ростовского акцента и переоденется в солидные костюмы.
Иван Янковский, актер:
«Я чувствовал большую ответственность во время работы над продолжением проекта. Первый сезон очень понравился зрителям, и это добавляло давления. Но одновременно эта ответственность и вдохновляла, для меня она скорее была мотивацией, чем грузом. Мы с командой старались не повторяться, развить историю, углубить характеры, чтобы не обмануть доверие зрителя».
О сериале «Фишер. Затмение» (18+)
Производство: компания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии»
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)
Хронометраж: серия — 50 минут
Возрастные ограничения: 18+
Жанр: детектив, триллер
Режиссер-постановщик: Александр Цой
Оператор-постановщик: Максим Осадчий
Авторы сценария: Сергей Кальварский, Наталья Капустина
Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук
Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев
Генеральные продюсеры «Студии 812»: Сергей Кальварский, Наталья Капустина
Продюсеры «Студии 812»: Геннадий Кузнецов, Владимир Павлов
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
Художник-постановщик: Андрей Сарабьянов
Художник по реквизиту: Екатерина Матвеева
Художник по гриму: Елена Дмитриенко
Композитор: Олег Карпачев
В ролях: Иван Янковский, Ирина Старшенбаум, Александр Яценко, Никита Худяков, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Александра Ребенок, Степан Девонин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.
Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+