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Культура и отдых

Премьера триллера "Фишер. Затмение" на Wink.ru состоится 29 мая

12 мая 2025 16:12  [100] Культура и отдых
Премьера триллера Фишер. Затмение на Wink.ru состоится 29 мая

Фото: ПАО "Ростелеком"

Премьера одного из самых ожидаемых проектов года — восьмисерийного триллера «Фишер. Затмение» (18+) состоится 29 мая 2025 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). В главных ролях Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко. Шоураннеры и авторы сценария продолжения «Фишера» неизменны — Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссер проекта — Александр Цой. Производством занимается кинокомпания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии». Сегодня создатели представили трейлер и постер сериала.

В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку со страшным и изобретательным преступником. Триллер, в котором все не так, как кажется, основан на реальных событиях. Проект пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация», «Фишер», «‎Балет»‎, «Чистые», «Ландыши. Такая нежная любовь» и другие).

Промоматериалы: https://disk.yandex.ru/d/fMyqlVW0uJTusw

Трейлер:

ВК: https://vk.com/video-195528184_456243920

YouTube: https://youtu.be/_7QB_MyZ1gI

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Сергей Кальварский, генеральный продюсер «Студии 812», продюсер сериала:

«"Фишер. Затмение" — кино не про маньяка. Этот проект про другое: про добро и зло, про любовь и ненависть, про предательство, про веру, про людей, про долг, про выгорание, про страсти. И появление маньяка — это всего лишь повод, чтобы посмотреть на то, что происходило и происходит с людьми. Сверхзадачей для нас было донести мысль о том, что прощение — очень важная в жизни вещь».

Первый сезон «Фишера» также был основан на реальных событиях, главные роли сыграли Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич. Сериал стал очень популярен, на платформе онлайн-кинотеатра Wink.ru зрительский рейтинг проекта составляет 9,2. «Фишер» получил две награды премии «Золотой орел» в номинациях «Лучший сериал онлайн-платформы» и «Лучший актер онлайн-сериала» (Иван Янковский), Александра Бортич была также номинирована на награду «Лучшая актриса онлайн-сериала». Иван Янковский также стал лауреатом Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино».

Александр Цой, режиссер сериала:

«Когда мне предложили стать режиссером второго сезона, я подумал, что это крутая возможность прокачать свои навыки, набраться опыта, поработать в другом жанре. Это настоящее повышение квалификации. Зрителя в новом сезоне ждут отличный визуал и прекрасная актерская игра».

Герой Ивана Янковского — следователь Евгений Боков — в сериале «Фишер. Затмение» предстанет другим человеком. Его характер станет более жестким. Изменятся также привычки и внешний вид. Боков избавится от ростовского акцента и переоденется в солидные костюмы.

Иван Янковский, актер:

«Я чувствовал большую ответственность во время работы над продолжением проекта. Первый сезон очень понравился зрителям, и это добавляло давления. Но одновременно эта ответственность и вдохновляла, для меня она скорее была мотивацией, чем грузом. Мы с командой старались не повторяться, развить историю, углубить характеры, чтобы не обмануть доверие зрителя».

О сериале «Фишер. Затмение» (18+)

Производство: компания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии»

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)

Хронометраж: серия — 50 минут

Возрастные ограничения: 18+

Жанр: детектив, триллер

Режиссер-постановщик: Александр Цой

Оператор-постановщик: Максим Осадчий

Авторы сценария: Сергей Кальварский, Наталья Капустина

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев

Генеральные продюсеры «Студии 812»: Сергей Кальварский, Наталья Капустина

Продюсеры «Студии 812»: Геннадий Кузнецов, Владимир Павлов

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Художник-постановщик: Андрей Сарабьянов

Художник по реквизиту: Екатерина Матвеева

Художник по гриму: Елена Дмитриенко

Композитор: Олег Карпачев

В ролях: Иван Янковский, Ирина Старшенбаум, Александр Яценко, Никита Худяков, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Александра Ребенок, Степан Девонин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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Теги:
Кино Ростелеком
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