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Общество

билайн перезапустил "план б." с доступом к нейросетям и Telegram Premium

13 мая 2025 12:07  [107] Общество
билайн перезапустил план б. с доступом к нейросетям и Telegram Premium

Фото: ПАО "ВымпелКом"

билайн представил обновленный «план б.» — технологичный продукт для молодых и активных в цифровой среде пользователей. Тариф объединяет привычные телеком-услуги с возможностями искусственного интеллекта и включает компенсацию за подписку на Telegram Premium, делая все существующие функции одного из популярнейших мессенджеров фактически бесплатными для своих пользователей.

Ключевая особенность продукта — прямой доступ к популярным генеративным нейросетям без необходимости использования VPN или сторонних сервисов. 

Через мини-приложение билайна в Telegram пользователи получают возможность работать с ведущими ИИ-моделями: ChatGPT, Claude, Gemini и DeepSeek, Flux и Runway. Функциональность включает прямой диалог с нейросетью, генерацию и распознавание текстов, создание изображений, оживление фото и сбор информации из интернета с помощью интеллектуальных алгоритмов. Все это доступно прямо в Mini App в Telegram, без установки дополнительных приложений.

Кроме того, пользователи тарифа получают компенсацию подписки на Telegram Premium: при активной подписке билайн ежемесячно зачисляет на баланс телефона клиента 299 рублей в течение шести месяцев после подключения «плана б.». Таким образом, клиенты билайна получают доступ ко всем функциям мессенджера — без дополнительных трат.

«План б.» также включает безлимитный трафик на мессенджеры, музыку, видео и соцсети, а также гибкую настройку пакетов минут и гигабайтов. Клиенты билайна могут полностью отказаться от минут и оплачивать звонки по факту использования. Все неиспользованные остатки трафика и минут автоматически переносятся на следующий месяц при условии своевременной оплаты.

Новый продукт билайна разработан с учетом потребностей молодой, активной аудитории, для которой важны высокотехнологичные инструменты, гибкость тарификации и удобство управления сервисами. Это не просто тариф, а многофункциональный помощник, встроенный в привычную цифровую среду пользователя.

Реклама  ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

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Теги:
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