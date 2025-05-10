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Культура и отдых

Новый гимн города Апатиты взят из сериала "ВИА “Васильки”" от Wink.ru 

13 мая 2025 15:17  [120] Культура и отдых
Новый гимн города Апатиты взят из сериала ВИА “Васильки” от Wink.ru 

Уникальную страницу в историю города Апатиты Мурманской области вписал музыкальный сериал «ВИА “Васильки”» (16+). На днях создатели сериала при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) подарили заполярному городу новый гимн — песню «Посети ты Апатиты», которую в стилистике ВИА 1970-х годов написал композитор и продюсер сериала, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Диск с пятью версиями исполнения песни главе города Апатиты Николаю Бове от лица создателей сериала передал сценарист и креативный продюсер проекта Алексей Екс. На диске есть версия с голосом Сергея Жукова, а также варианты в исполнении молодых и уже заслуженных артистов, включая Дмитрия Харатьяна. Один из треков записан на чешском языке. Мероприятие для жителей города с показом эпизодов сериала и фрагмента с исполнением песни «Посети ты Апатиты» организовал Мурманский филиал «Ростелекома».

Николай Бова, глава города Апатиты:
«Город рождался в любви, в стремлении достичь всего, что хочется. Это у него получилось и спасибо Сергею Жукову за то, что он это почувствовал и отразил в своей песне. Уверен, что сегодняшний вечер останется в нашей памяти навсегда. Добро пожаловать в Апатиты!»

Алексей Екс, сценарист и креативный продюсер сериала:
«Сегодня школьники спросили, а откуда вы вообще узнали про Апатиты? Для меня это странный вопрос: всегда знал про ваш город, про ударную комсомольскую стройку, что это большая легенда 1960-70-х годов. Все-таки тогда был дан мощный импульс, который работает до сих пор. И когда мы думали над репертуаром ансамбля из семидесятых, то сам собой вспомнился ваш город и появилась первая строчка припева “Посети ты Апатиты”, а потом и вся песня. Она на 100% попадает в дух того времени, когда наши родители, а для кого-то уже бабушки и дедушки были юными, задорными, влюбчивыми и танцевали под такие же мелодии».

Сюжет сериала объединяет два времени. В конце 1970-х стремительно набирает популярность вокально-инструментальный ансамбль «Васильки». Студентка Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. В наши дни, спустя 45 лет, дочки и внук Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан, Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших музыкантов. Им обязательно нужно собрать повзрослевших участников ВИА «Васильки» (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин), чтобы они дали концерт 31 декабря. Для этого придется проехать тысячи километров, выбросить скелеты из семейного шкафа и преодолеть обиды, амбиции, отчаяние и вообще всю палитру эмоций.

Снова объединить «Васильков» — единственное условие завещания ставшей успешной бизнесвумен Лены (Ирина Розанова), а иначе наследства не видать. Конкурента и антагониста «Васильков» Бестужева в разные периоды его жизни впервые в одном сериале сыграли отец и сын — Игорь и Григорий Верники. История разворачивается не только в Москве и Подмосковье, она охватывает Геленджик, Крым, Карелию, Тулу, Кемерово, связана с Мурманской областью и даже немного с БАМ.

Ольга Шаньгина, директор Мурманского филиала «Ростелекома»:
«Онлайн-кинотеатр Wink.ru стал важной и уже неотъемлемой частью наших пакетов услуг и продуктов, которые включают самые востребованные цифровые сервисы для дома и семьи. Над созданием контента для Wink.ru работают лучшие команды авторов, режиссеров, продюсеров и актеров. Для всех жителей Заполярья и особенно города Апатиты стать частью такой красивой истории как “Васильки” — это большой подарок. Надеюсь, что и желающих посетить Апатиты теперь действительно станет больше».

Производством проекта занималась компания «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии». Первые эпизоды сериала вышли эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) 10 апреля, заключительная серия станет доступна 22 мая.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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Теги:
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