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Общество

ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России

13 мая 2025 16:22  [49] Общество
ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России

ВТБ объявляет о запуске нового проекта, направленного на привлечение пациентов из стран СНГ и других дружественных государств для лечения в России. ВТБ Медицина будет организовывать весь цикл медицинских услуг, обеспечивая полное сопровождение: от поиска врачей и клиник до решения вопросов трансфера и проживания. По оценке банка, потенциальная аудитория этого проекта составит не менее 1 млн человек ежегодно.
 
ВТБ Медицина предложит полный спектр услуг, включая выбор клиники, расчет стоимости, запись на прием, перевод документов и страхование и сопровождение пациента в клинике.
 
Первые клиники-партнеры – и частные сети, и государственные учреждения (на платной основе) – подключатся к пилотному проекту уже в июне. Подать заявку на подбор медицинского учреждения в тестовом режиме можно будет через сайт ВТБ Медицина и официальный информационный сайт Russiamedtravel.ru, созданный при поддержке Минздрава России.
 
«Российские врачи давно признаны мировыми экспертами, и неудивительно, что число иностранцев, планирующих свое лечение у нас, растет. Медицинский туризм – важная отрасль экономики, и мы готовы ее активно поддержать, для чего и создали новую компанию – ВТБ Медицина. Мы работаем во всех регионах страны, обладаем крупнейшей сетью партнеров в области социальной защиты, а также берем на себя проведение международных расчетов, что в наше время – одно из основных препятствий для иностранных клиентов. Уверен, что наш новый проект станет драйвером медицинского туризма в России», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
 
«Мы провели количественные и качественные исследования в странах СНГ, которые показывают большой запрос на оперативную и качественную медицинскую помощь, при этом спрос у респондентов превышает возможности местной медицины по скорости или уровню услуг. При этом 90% респондентов в странах СНГ выразили доверие к российской медицине. Поэтому мы предлагаем гражданам из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана и других государств полное сопровождение с момента размещения пациентом заявки до получения результата лечения», – сообщил генеральный директор ВТБ Медицина Сергей Нечаев. 
 
Ежегодно более 1 млн граждан СНГ получают медицинскую помощь в России. При этом, по оценкам аналитической компании IQVIA, строго медицинских туристов, которые приезжают в страну только для получения медицинских услуг, – порядка 130 тысяч человек, а средний чек (без учета трудовых мигрантов) составляет около $630. По оценкам ВТБ Медицина, к 2030 г. рынок медицинского туризма в России из стран СНГ при продвижении медицинских услуг может вырасти в 2 раза по числу пациентов и более чем в 3 раза в денежном выражении по ключевым направлениям, таким как нейрохирургия, офтальмология, хирургия, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, кардиология и сердечно-сосудистая хирургия.

Фото предоставлено ВТБ. 

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Теги:
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