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Женские рюкзаки

15 мая 2025 11:15  [58]

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Удобные заплечные сумки давно перестали ассоциироваться со школой, фитнесом и туризмом. Модели в минималистичном дизайне, с цветным декором стали частью городского и романтического стиля, а также кэжуал, бохо, спорт-шика. На сайте можно купить сумку-рюкзак из гладкой и зернистой кожи для разных образов. Это выбор женщин с хорошим вкусом, следящих за модными тенденциями и выбирающих безупречное итальянское качество.

Ассортимент Aprell

Изначально рюкзаки предназначались для переноски тяжестей. Они равномерно распределяли нагрузку на спину и оставляли руки свободными. Удобство в ношении и стильные декоры позволили им стать модными аксессуарами. В зависимости от размера и формы женщины разных возрастных категорий выбирают их в соответствии с образом жизни, эстетическими предпочтениями. Изделия из коллекции Aprell с классическими и ультрамодными рюкзаками ценят:

  • за внешнюю привлекательность;
  • эргономичные дизайны;
  • продуманную внутреннюю организацию;
  • стильную фурнитуру;
  • способность трансформироваться в сумки для ношения на одном плече или в руках.

Городские рюкзаки

Изделия со множеством отделений и стяжками для регулирования объема выбирают сторонники активного образа жизни и спортивного шика. Они актуальны для загородных поездок, фитнеса, а также мам с детьми. Иерархия отделов, многочисленные карманы на замках/ клапанах обеспечивают беспрепятственный доступ к содержимому.

Модели для ценителей эстетики бохо и этники

Многие отдают предпочтение аксессуарам в виде мешков и цилиндров. В отличие от классических, их шьют с одним отделением и застегивают не на молнию, а кулиску. Спинка с уплотнителем и жесткое дно хорошо держат форму, карабины на ремнях позволяют регулировать длину. Из этой серии хобо — гибрид рюкзака с сумкой в виде полумесяца. Такие модели с мягкими силуэтами принимают форму содержимого. Для удобства дизайнеры оснащают одной ручкой и двойными лямками. Находкой для молодежных аутфитов стали аксессуары без жестких каркасов в виде кругов, трапеций, треугольников, капель.

Для работы и учебы

Классические прямоугольные рюкзаки с отделениями для ноутбука/ планшета выбирают для офисов и занятий. В них без труда помещаются смартфоны, косметички, бутылки воды. В боковых и фронтальных кармашках удобно хранить ключи и полезные мелочи.

Альтернативным выбором станут объемные тоуты — гибриды сумки и рюкзака в стиле минимализм для ношения в руках и за плечами. Их отличают жесткие спинки и широко расстегивающиеся молнии. Любительницам элегантных образов понравятся рюкзаки-саквояжи и объемные каркасные портфели. Они органично дополняют бизнес и смарт-кэжуал, и придают луку шарма.

Трансформеры

Для создания модных аутфитов, включая деловые и эпатажные, подходят версии с трансформируемыми ремнями и замками. Они легко превращаются в аксессуары для офиса и неформальных встреч, в том числе заплечные компактные сумки-слинги. Обычно их носят на груди на одном ремне через плечо. С помощью молний небольшие рюкзачки легко превращаются в клатчи ХХL с отделениями. Они актуальны для создания весенне-летних сетов с летящими юбками и платьями, обувью на каблуках.

Фурнитура и декор

В каждом сезоне аксессуары претерпевают изменения в дизайне, но по традиции верх украшает фурнитура под серебро, золото или медь. От случайного открытия молнии оснащают блокировкой. Вместо них многие производители вставляют не менее надежные магнитные застежки, сочетают с изящными пряжками и защелками. Для украшения используют:

  • сдержанную логоманию;
  • цветочные, анималистические и классические принты;
  • разнофактурные вставки;
  • цепочки и металлические элементы;
  • брелки и подвесы.

Аксессуары в стиле бохо дополняют бахромой и кисточками, добавляющими городскому луку небрежности. В каталоге Aprell женщины могут выбрать рюкзак в базовой и модной цветовой палитре с декором по настроению, и сделать образ запоминающимся.

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