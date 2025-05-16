МегаФон прокачал мобильный интернет в одном из крупнейших ЖК Нижнего Новгорода Общество

Тысячи жителей "Анкудиновского парка" теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на высокой скорости на всей территории жилого комплекса. Инженеры МегаФона запустили новые телеком-объекты, благодаря чему улучшились параметры LTE-сигнала, а скорость в смартфонах пользователей теперь может достигать 100 Мбит/с. Такие показатели позволяют быстро загружать файлы и смотреть "тяжелый" видеоконтент онлайн в максимальном качестве.

Жилой комплекс из более 30 высотных домов начали возводить десять лет назад вблизи Нижнего Новгорода. Сейчас здесь живут уже 15 тысяч человек, построены две школы, детские сады, магазины и вся необходимая инфраструктура. С этого года жители деревни Анкудиновка стали нижегородцами, так как Кстовский район вошел в состав областного центра.

Жилой комплекс продолжает развиваться, следовательно, и цифровая активность абонентов увеличивается. Востребованность мобильного интернета подтверждает и статистика оператора – за последний год объем трафика вырос на 28%.

Для новых объектов связисты предусмотрели сразу три слоя LTE. Они обеспечивают широкую зону покрытия, увеличенную емкость сети и высокие скорости интернета.

"Новые микрорайоны потребляют интернет-трафик особенно активно: в молодых семьях многие работают онлайн, используют систему "умный дом", пользуются различными цифровыми сервисами, общаются в мессенджерах с друзьями и близкими. Мы видим растущую нагрузку на сеть в таких локациях и оперативно развиваем телеком-инфраструктуру – модернизируем и строим новые базовые станции. После проведенных работ в ЖК "Анкудиновский парк" скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с, а качество сигнала стало более стабильным", – подчеркнул директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов.

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