CDNVideo обеспечила высокоскоростную загрузку видео в контентплейсе Wibes

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Компания CDNVideo (дочерняя компания ПАО «ВымпелКом») стала технологическим партнером нового сервиса Wibes — платформы коротких видео от объединенной компании Wildberries&Russ (ООО «РВБ»).
Благодаря распределенной сети серверов CDNVideo в ключевых городах России в Wibes был обеспечен мгновенный старт видео без ожидания загрузки, высокое качество картинки (вплоть до 4K), отсутствие зависаний даже в часы пиковой нагрузки.
Генеральный директор ООО «Глобальная облачная сеть» (CDNVideo) Константин Колесов:
«Мы гордимся тем, что наша инфраструктура обеспечивает бесперебойную работу такого инновационного сервиса, как Wibes. Короткие видео — это формат, в котором каждая миллисекунда загрузки критически важна, и благодаря распределенной сети CDNVideo пользователи получают моментальный доступ к контенту в высоком качестве. Это отличный пример того, как технологии улучшают пользовательский опыт и открывают новые возможности для цифровой коммерции».
Директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль:
«Для нас очень важно, чтобы у всех пользователей был позитивный опыт взаимодействия с платформой, даже на этапе ее тестирования. И по части качества изображения, скорости загрузки и других параметров мы получаем от пользователей хорошую обратную связь».
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