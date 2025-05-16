В 69 селах Нижегородской области билайн запустил скоростной 4G-интернет Общество

Фото: freepik.com

билайн подключил к высокоскоростному мобильному интернету 69 малых населенных пунктов в 35 округах и районах Нижегородской области.

4G-связь от оператора появилась в следующих селах и деревнях региона:

Арзамасский район – Волчиха, Пошатово; Богородский район – Букино; Дивеевский округ – Большое Череватово, Конново, Смирново; Княгининский район – Островское; Перевозский округ – Ягодное; Починковский округ – Маресево, Тагаево; Семеновский округ – Светлое, Фундриково; Тонкинский район – Бердники, Кодочиги, Пахутино, Старые Краи; Уренский округ – Бобылевка, Большая Козляна, Большое Горево, Вязовая, Ломы и др. Полный список населенных пунктов смотрите на билайн now.

Это произошло благодаря участию билайна в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек.

Сегодня сельчане получили возможность комфортно пользоваться различными цифровыми сервисами на базе интернета оператора: общаться с близкими по видеосвязи и в мессенджерах, смотреть фильмы в высоком разрешении, работать в банковских приложениях и с Порталом госуслуг, совершать покупки на маркетплейсах и др.

Как отмечает оператор, мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, хорошее качество звука во время телефонных звонков достигается благодаря технологии VoLTE*, работающей в Нижегородской области с лета прошлого года.

«Второй год подряд наша команда принимает активное участие в федеральной программе УЦН, и в рамках этого проекта в конце прошлого месяца мы запустили сеть четвертого поколения сразу в 69 малых населенных пунктах области. Сегодня вместе со скоростным интернетом сельчане могут не просто постоянно оставаться на связи с родными и друзьями и делиться с ними новостями и моментами своей жизни, но и свободно использовать различные цифровые сервисы, которые делают жизнь удобнее, проще и безопаснее», – комментирует директор Нижегородского отделения билайна Василий Терещенко.

Напомним, для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайна.

*VoLTE — Voice over LTE — голос через LTE. Подробнее о технологии и смартфонах, которые ее поддерживают, читайте на beeline.ru.

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