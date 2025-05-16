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Культура и отдых

От героев былых времён к современным подвигам: как музыка объединяет на концерте Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ"

21 мая 2025 17:03  [105] Культура и отдых
От героев былых времён к современным подвигам: как музыка объединяет на концерте Благотворительного фонда ЛУКОЙЛ

Уникальный концерт, посвященный празднованию 80-летия Победы, прошел 14 мая в Нижнем Новгороде при поддержке Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ".  Впервые ведущие оперные солисты страны представили программу известных песенных композиций "Я люблю тебя, жизнь" в современном передовом концертном зале ПАКГАУЗЫ, построенном к 800-летию Нижнего Новгорода при поддержке Компании "ЛУКОЙЛ". Более 400 зрителей (ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных ветеранских организаций региона) стали свидетелями грандиозного музыкального патриотического праздника. 

Солисты Полина Шамаева и Александр Суханов, дирижёр Арсентий Ткаченко и Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии имени Мстислава Ростроповича создали для зрителей через музыкальную призму известных произведений неповторимую атмосферу героических дней Великой Отечественной войны.

«Для меня каждая из песен откликается в душе, потому что мои прадеды участвовали в войне. Двое в Сталинграде, двое дошли до Великой Победы. Очень трогательно, что многие песенные композиции мы исполняли вместе со зрителями со слезами на глазах», - поделилась впечатлениями солистка Полина Шамаева.

«Очень важно, чтобы эта музыка звучала и дальше, чтобы благодаря музыкантам, оркестрантам, певцам передавались эти традиции новому поколению»,- отметил солист Александр Суханов

Заместитель Генерального директора БФ «ЛУКОЙЛ» Ольга Марысева: «Сегодня в Нижнем Новгороде состоялась премьера концертной программы «Я люблю тебя, жизнь!» с участием ведущих оперных солистов страны Полины Шамаевой и Александра Суханова, дирижера Арсентия Ткаченко, работающего с лучшими российскими оркестрами. Надо отметить, что именно от нижегородского предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» поступила данная инициатива, которую с радостью поддержало руководство Фонда и планирует транслировать данный проект для других регионов деятельности Компании в юбилейный год 80-летия Победы».

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». ИНН 5250043567

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Теги:
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