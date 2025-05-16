Эн+ и РУСАЛ открывают пятый сезон Стипендиальной программы для талантливых студентов России Общество

2 июня 2025 года стартует новый сезон Стипендиальной программы Эн+ и РУСАЛ на 2025-2026 учебный год. Получить стипендию могут студенты очной формы обучения высших и средних специальных учебных заведений-партнеров программы в 25 городах России. К участию приглашаются студенты по специальностям пяти направлений: энергетика, металлургия, горное дело, медицина и педагогика.В Стипендиальную программу входят 58 учебных заведений в городах присутствия компаний.

Например, в Нижнем Новгороде подать заявку на конкурс могут студенты Технического университета им. Алексеева, Балахнинского филиала ННГУ им. Лобачевского.

«Студенты направления «Электроэнергетика и электротехника» института электроэнергетики Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, имеющие особые успехи в освоении образовательных программ и научно-исследовательской деятельности, начиная с 2021 года, ежегодно становятся лауреатами стипендиальной программы компании Эн+. В летний период студенты университета проходят производственную практику в филиале «Нижегородский» ГК «Эн+ Тепло Волга», получая практические навыки в сфере электроэнергетики. Компания Эн+, входящая в ряд крупнейших энергетических компаний России, является привлекательным местом трудоустройства выпускников НГТУ им. Р.Е. Алексеева», - подчеркнул проректор по программам развития университета Александр Хробостов.

Победителей выбирает конкурсная комиссия, в которую входят профильные специалисты и представители Эн+ и РУСАЛ. Комиссия оценивает не только академическую успеваемость, но и победы в конкурсах и соревнованиях, участие в конференциях и выставках, а также волонтерскую и общественную деятельность претендентов. Размер стипендии составляет до 15 000 рублей в месяц для ссузов, до 25 000 для вузов. Стипендиаты могут участвовать в профессиональных конференциях и мероприятиях группы, проходить стажировки на предприятиях Эн+ и РУСАЛа, пользоваться подпиской на профильную электронную библиотеку.

«Стипендиальная программа - отличный инструмент для поддержки талантливых и целеустремленных студентов, выбравших свою будущую профессию и стремящихся к профессиональному росту. Компания Эн+ активно привлекает амбициозных, энергичных специалистов, готовых успешно справляться с современными производственными задачами и вносить вклад в дальнейшее развитие предприятий энергетической сферы», - отметил и.о. генерального директора ГК «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и РУСАЛа Наталья Альбрехт подчеркнула, что за пять лет работы Стипендиальной программы поддержку получили больше 400 талантливых студентов не только «профильных» специальностей, но и тех, без которых невозможно представить жизнь – будущие медики и педагоги.

«Наши стипендиаты становятся востребованными профессионалами: больше половины из них приходят на работу на наши предприятия и производства. А опытные эксперты и наставники помогают им адаптироваться и поддерживают их развитие», – рассказала Наталья Альбрехт.

Прием заявок от претендентов будет проходить со 2 июня по 16 июля 2025 года на корпоративном портале Стипендиальная программа для студентов | Эн+ и РУСАЛ. Там же можно подробно ознакомиться с программой и условиями участия. С 17 июля по 23 августа конкурсные комиссии проведут экспертизу полученных заявок и собеседования с кандидатами на получение стипендии. Имена победителей назовут не позднее 15 сентября 2025 года.

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