Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 мая 2025 17:39  [33] Нижний Новгород ускоряет ремонт дорог в рамках нацпроекта
23 мая 2025 17:33  [46] Эн+ и РУСАЛ открывают пятый сезон Стипендиальной программы для талантливых студентов России
23 мая 2025 17:23  [65] Отдых детей в летний период текущего года обсудили депутаты ЗСНО
23 мая 2025 17:15  [91] Движение транспорта и парковку ограничат около "Нижполиграфа" на несколько дней
23 мая 2025 16:30  [115] Автобусы А-10 и А-76 в Нижнем Новгороде сократили маршрут из-за строительства ТЦ
23 мая 2025 16:25  [100] В России предложили запретить продажу невозвратных билетов
23 мая 2025 16:19  [114] Более 3,5 тысячи вынужденных беженцев живут в Нижегородской области
23 мая 2025 16:10  [119] "Т Плюс" реконструирует в Дзержинске павильон №4 магистральных тепловых сетей
23 мая 2025 15:56  [127] Система видеонаблюдения "Ростелекома" готова к проведению государственной итоговой аттестации 2025 года
23 мая 2025 15:35  [293] Глеб Никитин объяснил Собчак, зачем нужен "Демографический спецназ"
Общество

Эн+ и РУСАЛ открывают пятый сезон Стипендиальной программы для талантливых студентов России

23 мая 2025 17:33  [46] Общество
Эн+ и РУСАЛ открывают пятый сезон Стипендиальной программы для талантливых студентов России

2 июня 2025 года стартует новый сезон Стипендиальной программы Эн+ и РУСАЛ на 2025-2026 учебный год. Получить стипендию могут студенты очной формы обучения высших и средних специальных учебных заведений-партнеров программы в 25 городах России. К участию приглашаются студенты по специальностям пяти направлений: энергетика, металлургия, горное дело, медицина и педагогика.В Стипендиальную программу входят 58 учебных заведений в городах присутствия компаний.

Например, в Нижнем Новгороде подать заявку на конкурс могут студенты Технического университета им. Алексеева, Балахнинского филиала ННГУ им. Лобачевского.

«Студенты направления «Электроэнергетика и электротехника» института электроэнергетики Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, имеющие особые успехи в освоении образовательных программ и научно-исследовательской деятельности, начиная с 2021 года, ежегодно становятся лауреатами стипендиальной программы компании Эн+. В летний период студенты университета проходят производственную практику в филиале «Нижегородский» ГК «Эн+ Тепло Волга», получая практические навыки в сфере электроэнергетики. Компания Эн+, входящая в ряд крупнейших энергетических компаний России, является привлекательным местом трудоустройства выпускников НГТУ им. Р.Е. Алексеева», - подчеркнул проректор по программам развития университета Александр Хробостов.

Победителей выбирает конкурсная комиссия, в которую входят профильные специалисты и представители Эн+ и РУСАЛ. Комиссия оценивает не только академическую успеваемость, но и победы в конкурсах и соревнованиях, участие в конференциях и выставках, а также волонтерскую и общественную деятельность претендентов.  Размер стипендии составляет до 15 000 рублей в месяц для ссузов, до 25 000 для вузов. Стипендиаты могут участвовать в профессиональных конференциях и мероприятиях группы, проходить стажировки на предприятиях Эн+ и РУСАЛа, пользоваться подпиской на профильную электронную библиотеку.

«Стипендиальная программа - отличный инструмент для поддержки талантливых и целеустремленных студентов, выбравших свою будущую профессию и стремящихся к профессиональному росту. Компания Эн+ активно привлекает амбициозных, энергичных специалистов, готовых успешно справляться с современными производственными задачами и вносить вклад в дальнейшее развитие предприятий энергетической сферы», - отметил и.о. генерального директора ГК «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

Заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и РУСАЛа Наталья Альбрехт подчеркнула, что за пять лет работы Стипендиальной программы поддержку получили больше 400 талантливых студентов не только «профильных» специальностей, но и тех, без которых невозможно представить жизнь – будущие медики и педагоги.

«Наши стипендиаты становятся востребованными профессионалами: больше половины из них приходят на работу на наши предприятия и производства. А опытные эксперты и наставники помогают им адаптироваться и поддерживают их развитие», – рассказала Наталья Альбрехт.

Прием заявок от претендентов будет проходить со 2 июня по 16 июля 2025 года на корпоративном портале Стипендиальная программа для студентов | Эн+ и РУСАЛ. Там же можно подробно ознакомиться с программой и условиями участия. С 17 июля по 23 августа конкурсные комиссии проведут экспертизу полученных заявок и собеседования с кандидатами на получение стипендии. Имена победителей назовут не позднее 15 сентября 2025 года.

Реклама. ООО «ЭН+ ТЕПЛО ВОЛГА». ИНН 7701269595

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Эн+
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных