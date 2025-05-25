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Общество

Яндекс 360 и Сферус создают ВКС с эффектом присутствия

29 мая 2025 17:20  [100] Общество
Яндекс 360 и Сферус создают ВКС с эффектом присутствия

Фото: Кирилл Мартынов

Яндекс 360, входящий в бизнес-группу Yandex B2B Tech, и ИТ-лаборатория Сферус заключили партнерское соглашение и совместно разрабатывают платформу видеоконференцсвязи нового поколения — с эффектом присутствия в пространстве встречи.

Решение объединяет технологии Яндекс Телемоста и трансляции в формате 360°, разработанные Сферус. Участники смогут подключаться с любого устройства и чувствовать себя внутри происходящего: управлять ракурсом, фокусом и направлением обзора — как будто они находятся в одной комнате с другими участниками. Это особенно важно в ситуациях, где критично личное присутствие: во время практических занятий, стратегических сессий или демонстраций проектов.

«Быть внутри события» — новая парадигма видеосвязи

«Сегодня видеоконференции — это уже не просто связь. Это инструмент, который может заменить физическое присутствие. В партнерстве со Сферус мы расширяем возможности Яндекс Телемоста, чтобы пользователи не просто смотрели на происходящее, а были внутри события. Это важно для бизнеса, который хочет быстрее принимать решения и быть ближе к реальности», — отметил Роман Королев, коммерческий директор Яндекс 360

«Сферус — это российская ИТ-лаборатория, которая создает и развивает экосистему уникальных 360-решений. Партнерство с Яндексом — важный шаг, позволяющий раскрыть потенциал наших инноваций для бизнеса и образования, создав эффект синергии с лидером тех-индустрии», — отметил Максим Малышев, СЕО и основатель проекта Сферус.

Новый стандарт цифрового взаимодействия 

Платформа работает в браузере и не требует ни VR-гарнитур, ни сложной ИТ-инфраструктуры — достаточно одной 360-камеры и приложения. Она сохраняет привычные функции ВКС (демонстрация экрана, запись, уведомления, интеграции с календарем, но добавляет эффект личного присутствия и индивидуальный контроль обзора.

Разработка ориентирована на задачи, которые раньше требовали личного присутствия: производственный контроль, обучение, командные встречи. Видеосвязь становится полноценной альтернативой очным мероприятиям.

Решение для бизнеса, образования и мероприятий

Платформа будет особенно полезна там, где важен визуальный контроль и высокая вовлеченность: в промышленности, строительстве, образовании, на корпоративных и аварийных мероприятиях.

Прораб сможет показать объект инвестору без командировки. Преподаватель — провести практическое занятие с демонстрацией оборудования. Инспектор — дистанционно осмотреть объект. Участники трансляции не просто смотрят видео, а управляют тем, что видят. Это задаёт новый уровень участия.

Совместная разработка Яндекс 360 и Сферус показывает, как технологии могут сокращать не только физическую, но и эмоциональную дистанцию. Именно это становится ключевым для эффективной работы распределённых команд.

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