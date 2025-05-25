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Спорт

Команда ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" приняла участие в забеге "Беги, герой!"

30 мая 2025 16:38  [65] Спорт
Команда ООО ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез приняла участие в забеге Беги, герой!

Фото: ЛУКОЙЛ

24 и 25 мая в Нижнем Новгороде команда ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100 % дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») традиционно приняла участие в благотворительном забеге «Беги, герой!».

65 работников и ветеранов нижегородского нефтеперерабатывающего предприятия распределились на дистанциях 5, 10 и 21,1 километр. В составе команды как новички, так и те, кто участвует ежегодно. Самой популярной у заводчан стала дистанция 10 км – на нее заявилось 34 человека, вторая по популярности - дистанция 5 км, самую длинную дистанцию 21,1 км преодолели 6 человек. На старт массового любительского забега заводчане выходят девятый год. 

Компания «ЛУКОЙЛ» ежегодно поддерживает участие работников в соревнованиях различного уровня. Продвижение идеи ценности собственного здоровья и личной ответственности за него лежит в основе корпоративных спортивных программ и мероприятий: спартакиад, региональных и областных соревнований, турниров, туристических слетов. 

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

ИНН 5250043567

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Теги:
Бег ЛУКОЙЛ Соревнования
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