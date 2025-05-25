Новый офис ВТБ открылся в Нижнем Новгороде Общество

Отделение по обслуживанию физических и юридических лиц расположено на первом этаже жилого комплекса по адресу ул. Высоцкого, дом 1. Рядом расположен крупный торговый центр, областная больница имени Семашко, остановки общественного транспорта и бесплатная парковка.

Розничным клиентам в офисе доступны вклады, кредиты, дебетовые и кредитные карты. Специалисты проконсультируют, настроят цифровые сервисы, программу лояльности и «Семейный банк». Предприниматели могут получить полный спектр услуг и продуктов для ведения бизнеса, в том числе расчетно-кассовое обслуживание и консультации по инвестициям.

В новом отделении оборудованы комфортные зоны ожидания и обслуживания. Для конфиденциальных встреч предусмотрена переговорная комната. В офисе работает бесплатный Wi-Fi, доступ к банкоматам открыт круглосуточно.

«Сегодня ВТБ в Нижегородской области обслуживает более 500 тысяч физических лиц, а также активно поддерживает предпринимателей и корпоративных клиентов, предлагая им современные финансовые решения. Мы продолжаем расширять сеть отделений, внедрять цифровые сервисы и делать банковское обслуживание максимально комфортным для всех категорий клиентов», — сказал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

Фото предоставлено ВТБ.