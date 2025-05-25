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Общество

Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа сохраняет историю современными технологиями

03 июня 2025 12:54  [83] Общество
Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа сохраняет историю современными технологиями

Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») открыл новые экспозиции Музея трудовой славы завода для посетителей. Теперь изучить историю завода и хранить архивы поможет мультимедийное оборудование и 3D-технологии. ‎

22 мая в Музее трудовой славы завода в кстовском Дворце культуры нефтехимиков состоялась торжественная презентация новой экспозиции музея для ветеранов и молодых специалистов предприятия, профлидеров, руководства музея ПАО «ЛУКОЙЛ», предприятия, профильного Кстовского нефтяного техникума. 

Новое оборудование снабжено современным программным обеспечением, позволяющим добавлять контент для виртуальных образов, трансляции всех форматов документов, презентаций, по аналогии с компьютером. Большой экран позволит проводить различные мероприятия: от виртуального путешествия до трансляции тематических документов и форматов.

В рамках торжественного мероприятия руководством Нижегородского НПЗ переданы в музей редкие архивные фотоматериалы о заводе и его развитии.

Проект «Модернизация музея трудовой славы», включающий интерактивное оборудование, стирает границу между посетителем и экспонатом, погружает в историю, позволяет разнообразить презентацию основных вех развития предприятия.

«Музей Трудовой Славы завода с начала основания является частичкой прожитой жизни заводчан. Конечно, это и воспитание молодежи в форме экскурсий, и место проведения знаковых мероприятий. От имени ветеранов завода выражаем огромную благодарность руководству предприятия и исполнителям проекта за воплощение модернизированной интерактивной программы», - отметила председатель Совета ветеранов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Валентина Смелова.

Реклама .ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». ИНН 5250043567

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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