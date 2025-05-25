Стипендиальная программа Эн+ и РУСАЛ приглашает талантливых студентов Общество

Фото: пресс-служба "Эн+"

Эн+ и РУСАЛ дали старт пятому сезону Стипендиальной программы на 2025–2026 учебный год. В юбилейном году она будет рекордной по масштабу: подать заявку могут студенты 58 заведений высшего и среднего профессионального образования по специальностям «энергетика», «металлургия», «горное дело», «медицина», «педагогика». Впервые программа пройдет в 23 городах присутствия компаний.

«Стипендиальная программа начинает свой пятый сезон, и каждый год число заявок растет. Молодые люди проявляют интерес к профессии, мы стараемся создавать для них возможности учиться и расти. Для нас важно вовлечь стипендиатов в жизнь компании, чтобы, придя на первую после вуза работу, они никогда не услышали «забудь все, чему тебя учили, я сейчас все расскажу».

Поэтому мы поддерживаем ребят не только материально, но и уже во время учебы давая доступ к лучшим практикам и общению с уже состоявшимися профессионалами. Программа развивается, в этом году мы добавили новые учебные заведения и города», - рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и РУСАЛа Наталья Альбрехт.

Размер стипендии составляет до 15 000 рублей в месяц для студентов колледжей и техникумов и до 25 000 рублей для студентов вузов. Также программа включает и возможности для профессионального развития: стипендиаты могут участвовать в конференциях и мероприятиях компаний, проходить стажировки на предприятиях Эн+ и РУСАЛа, пользоваться подпиской на профильную электронную библиотеку.

Программа реализуется с 2021 года, за это время стипендиатами стали более 600 человек. Среди них студентка 3 курса Нижегородского технического университета им. Р.Е. Алексеева Юлия Шувалова. «Во время действия данной программы мы получали материальное поощрение, была организована экскурсия по Автозаводской ТЭЦ. В конце года мне предложили пройти практику в компании Эн+, что тоже меня очень порадовало. Обязательно буду участвовать в Стипендиальной программе и в этом году», - поделилась Юлия.

К участию в Стипендиальной программе Эн+ и РУСАЛа приглашаются студенты НГТУ им Р.Е. Алексеева с оценками «хорошо» и «отлично». При отборе кандидатов конкурсная комиссия, состоящая из профильных специалистов и представителей компаний, будет учитывать не только учебные достижения, но и участие в научных конкурсах, конференциях, выставках, а также волонтерскую и общественную деятельность.

Прием заявок продлится до 16 июля 2025 года включительно на корпоративном портале Стипендиальной программы Эн+ и РУСАЛ, где также доступны подробная информация и условия участия. С 17 по 31 июля будет проведена экспертиза заявок, а с 4 по 23 августа конкурсные комиссии проведут собеседования с кандидатами. Результаты будут объявлены не позднее 15 сентября 2025 года.