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Экономика

"Ростелеком" запустил специальное предложение для малого и среднего бизнеса

05 июня 2025 12:50  [82] Экономика
Ростелеком запустил специальное предложение для малого и среднего бизнеса

«Ростелеком» запустил специальное предложение для малых и средних предприятий (МСП): в течение лета новые клиенты — владельцы бизнеса могут подключить услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) со скидкой 50%. Это позволит предпринимателям на выгодных условиях обеспечить свой бизнес стабильным интернетом со скоростью 100 Мбит/с, чтобы сохранять эффективность и качество сервиса даже в периоды сбоев в работе мобильного интернета. Кроме того, предложение поможет сократит расходы на связь в период повышенной деловой активности.

Летний сезон традиционно сопровождается ростом нагрузки в таких сферах, как торговля, гостиничный и ресторанный бизнес, где работают в основном микро-, малые и средние предприятия. Особенно уязвимыми к перебоям в работе интернета оказываются представители малого бизнеса в ретейле и сфере быстрого питания. Ограниченный бюджет и небольшие торговые площади часто не позволяют им инвестировать в дорогостоящее техническое оснащение и инфраструктуру, поэтому доступ к надежному интернету для таких предпринимателей критически важен.

Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов «Ростелекома»:

«Надежный интернет становится основой всех ключевых бизнес-процессов — от управления продажами и операционной деятельности до коммуникаций с командой и клиентами. Мы тщательно анализируем вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, и понимаем, насколько критически важна для них стабильность интернет-доступа. Специальное предложение ”Ростелекома” поможет малому и среднему бизнесу без дополнительных затрат сохранить фокус на главном — обеспечении непрерывности процессов, безопасности операций и заботе о клиентах, что особенно важно в период высокой деловой активности».

Интернет для бизнеса от «Ростелекома» — надежное решение для предпринимателей, которое обеспечивает высокую скорость, безопасность и защиту от перегрузок и сбоев. Специальное предложение действует до 31 августа 2025 года для всех регионов России, кроме Дальнего Востока. Подробная информация опубликована на сайте компании.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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Теги:
Предприниматели Ростелеком
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