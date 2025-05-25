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Афиша

III Всероссийский фестиваль "Детство" пройдет в Нижнем Новгороде

06 июня 2025 15:18  [11] Афиша

8-11 июня 2025 года Государственный музей А.М. Горького совместно с театром «Вера» проводит в Нижнем Новгороде III Всероссийский культурно-просветительский фестиваль «Детство» (0+). Фестиваль проходит в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.

Основная цель Фестиваля - популяризация литературы и детского чтения, развитие театрального искусства и музейного дела в России, привлечение внимания к творчеству Максима Горького и других писателей, в произведениях которых звучит тема детства.

В фестивальные дни на 50 площадках города пройдут более 60-ти мероприятий: круглый стол с дискуссией на тему «Целительная сила любви и искусства» (18+), встречи с писателями, музейными педагогами и театральными деятелями, спектакли, выставки, тематические экскурсии, музейные мастер-классы для детей и теоретические треки для специалистов, работающих с юными посетителями . В рамках III Всероссийского культурно-просветительского фестиваля «Детство» проводится конкурс-выставка детского рисунка «Сказку кистью создаем!» (6+), итоги которого будут озвучены 9 июня 2025 года в детском театре «Вера» в день торжественного открытия Фестиваля.

В 2025 году в работе III Фестиваля «Детство» примут участие 20 спикеров из 8 - ми регионов России: музейные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Белгорода, Республики Татарстан, Перми, Удмуртской Республики, имеющие в своем арсенале детские музейные программы и богатый опыт взаимодействия с подрастающим поколением, а также профессиональные театральные коллективы из Нижнего Новгорода, Москвы, Вологды, писатели и художники России, творчество которых адресовано детям.

Почетным гостем Фестиваля «Детство» станет Наталья Сергеевна Бондарчук, заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ, советская и российская киноактриса, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, художественный руководитель театра «Бэмби». Под её руководством впервые в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня будет работать киношкола «КАДР» (Кино Академия Детского Развития) для детей 7-14 лет. 

Площадки Фестиваля «Детство» 2025:

Администрация города Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5)

Музей детства А.М. Горького «Домик Каширина» (Почтовый съезд, 21)

Музей-квартира А.М. Горького (ул. Семашко, 19)

Детский театр «Вера» (Мещерский бульвар, 10)

Детская школа искусств №8 им.В.Ю. Виллуана (ул. Варварская, 5)

Библиотеки города Нижнего Новгорода 

Телефон для справок: 8 (831) 436-15-29

e-mail: danco6@yandex.ru

vk.com/museumgorkogo

Социальная реклама. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Государственный ордена Почета музей А.М. Горького» ИНН 5260062262

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Теги:
Дети Фестиваль
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