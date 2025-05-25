Премьера сериала "Доктор Вера" на Wink.ru состоится 13 июня Культура и отдых

Премьера пятисерийной драмы «Доктор Вера» (18+) по мотивам одноименной повести Бориса Полевого состоится в онлайн кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) 13 июня 2025 года. Режиссер и автор сценария — Аня Мирохина («Наследство», «Отмороженные», «Регби»). Она призналась, что идея снять фильм по мотивам произведения Полевого пришла к ней 10 лет назад, так сильно это произведение ее впечатлило.

Главные роли в сериале исполнили Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Наталья Рогожкина, Виталий Коваленко, а также Кирилл Полухин, Даня Киселев, Елизавета Струнина, Юлия Абрамова, Дирк Мартенс, Райнер Вагнер, Юлия Волкова. За производство сериала занимается Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и при участии «НМГ Студии».

Фото и другие промоматериалы: https://disk.yandex.ru/d/_ 73Yz2qVKw4tiw

Трейлер:

ВК: https://vk.com/video- 195528184_456243965

YouTube: https://youtu.be/CPe5lDfWnsw? feature=shared

В центре сюжета — история Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным опытным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.

Аня Мирохина, режиссер:

«“Доктор Вера” — история подвига женщины в первую очередь. Как человек, видевший, что такое война, я настолько хорошо и остро чувствовала материал повести Полевого, что на целых десять лет экранизация стала для меня идеей фикс. Мне хотелось рассказать о той тьме, в которой людям пришлось оказаться, и о том внутреннем свете, который помог им эту тьму победить. В формате притчи мне хотелось спеть оду жизни».

Григорий Чабан, актер:

«В сериале я играю роль капитана Сухохлебова. Это вояка, окаменевший от холода мирской несправедливости. Однако неожиданно для себя он оттаял и обрел мир в самый разгар пожара. Я много читал о войне, однако, работая над образом своего героя, я старался отдаться интуиции в создании характера, не прибегая к своим знаниям и стереотипам».

Съемочная группа стремилась достичь реалистичности даже в самых мелких деталях — к проекту были привлечены военные консультанты, историки, реконструкторы и врачи. Так, например, опытные хирурги учили исполнительницу главной роли Татьяну Бабенкову зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.

В сериале также заняты немецкие актеры Райнер Вагнер и Дирк Мартенс — они сыграли роли генерала Фон Вайхса и военного врача Шонненберга соответственно.

Татьяна Бабенкова, актриса:

«Было очень интересно встретиться на одной площадке с коллегами из Германии — мы играли на разных языках и одновременно понимали и слышали друг друга. Это хороший актерский опыт. Я была очень рада вновь поработать с режиссером Аней Мирохиной — это уже не первый наш совместный проект. Мы с ней хорошо чувствуем друг друга».

Большая часть съемок сериала проходила в Ярославле и Торжке. Больницу, где работает Вера, воссоздали в здании, расположенном на территории подмосковной усадьбы Суханово.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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