Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 июня 2025 16:19  [79] Премьера сериала "Доктор Вера" на Wink.ru состоится 13 июня
06 июня 2025 15:00  [136] Новый арт-объект "Рыбная лавка" украсил улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 13:45  [226] Группа Pizza выступит в честь Дня России в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 12:29  [191] Россияне втрое усилили интерес к Большому Болдино накануне дня рождения Пушкина
05 июня 2025 18:59  [368] Юра Борисов может сыграть создателя ChatGPT из Нижнего Новгорода
05 июня 2025 10:59  [372] Проект гостиницы возле усадьбы Рябининой в Нижнем Новгороде прошел экспертизу
04 июня 2025 13:30  [404] Инсталляцию к конференции ЦИПР покажут на башне Нижегородского кремля
04 июня 2025 12:00  [520] Выставка скульптора Сергей Коненкова открылась на Стрелке в Нижнем Новгороде
02 июня 2025 19:30  [499] Выставка цифровых технологий открылась в нижегородском аэропорту
01 июня 2025 14:12  [676] Ева Польна открыла "Столицу закатов - 2025" в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Премьера сериала "Доктор Вера" на Wink.ru состоится 13 июня

06 июня 2025 16:19  [79] Культура и отдых
Рецепт подвига: премьера сериала Доктор Вера на Wink.ru состоится 13 июня

Премьера пятисерийной драмы «Доктор Вера» (18+) по мотивам одноименной повести Бориса Полевого состоится в онлайн кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) 13 июня 2025 года. Режиссер и автор сценария — Аня Мирохина («Наследство», «Отмороженные», «Регби»). Она призналась, что идея снять фильм по мотивам произведения Полевого пришла к ней 10 лет назад, так сильно это произведение ее впечатлило.

Главные роли в сериале исполнили Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Наталья Рогожкина, Виталий Коваленко, а также Кирилл Полухин, Даня Киселев, Елизавета Струнина, Юлия Абрамова, Дирк Мартенс, Райнер Вагнер, Юлия Волкова. За производство сериала занимается Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и при участии «НМГ Студии».

Фото и другие промоматериалы: https://disk.yandex.ru/d/_73Yz2qVKw4tiw

Трейлер:

ВК: https://vk.com/video-195528184_456243965

YouTube: https://youtu.be/CPe5lDfWnsw?feature=shared

В центре сюжета — история Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным опытным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.

Аня Мирохина, режиссер:
«“Доктор Вера” — история подвига женщины в первую очередь. Как человек, видевший, что такое война, я настолько хорошо и остро чувствовала материал повести Полевого, что на целых десять лет экранизация стала для меня идеей фикс. Мне хотелось рассказать о той тьме, в которой людям пришлось оказаться, и о том внутреннем свете, который помог им эту тьму победить. В формате притчи мне хотелось спеть оду жизни».

Григорий Чабан, актер:
«В сериале я играю роль капитана Сухохлебова. Это вояка, окаменевший от холода мирской несправедливости. Однако неожиданно для себя он оттаял и обрел мир в самый разгар пожара. Я много читал о войне, однако, работая над образом своего героя, я старался отдаться интуиции в создании характера, не прибегая к своим знаниям и стереотипам».

Съемочная группа стремилась достичь реалистичности даже в самых мелких деталях — к проекту были привлечены военные консультанты, историки, реконструкторы и врачи. Так, например, опытные хирурги учили исполнительницу главной роли Татьяну Бабенкову зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.

В сериале также заняты немецкие актеры Райнер Вагнер и Дирк Мартенс — они сыграли роли генерала Фон Вайхса и военного врача Шонненберга соответственно.

Татьяна Бабенкова, актриса:
«Было очень интересно встретиться на одной площадке с коллегами из Германии — мы играли на разных языках и одновременно понимали и слышали друг друга. Это хороший актерский опыт. Я была очень рада вновь поработать с режиссером Аней Мирохиной — это уже не первый наш совместный проект. Мы с ней хорошо чувствуем друг друга».

Большая часть съемок сериала проходила в Ярославле и Торжке. Больницу, где работает Вера, воссоздали в здании, расположенном на территории подмосковной усадьбы Суханово.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных