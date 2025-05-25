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Общество

Офисы ВТБ открылись в трех городах Нижегородской области

09 июня 2025 12:46  [87] Общество
Офисы ВТБ открылись в трех городах Нижегородской области

Обновленные отделения для физических лиц начали работу в Нижнем Новгороде на пр. Гагарина, 101/5 и в Семенове на ул. Тельмана, 2/1. Офис по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов открылся в Павлове на ул. Красноармейская, 33. 

Все три отделения открылись после переезда в более удобные локации, в них организованы комфортные зоны обслуживания, переговорные комнаты и круглосуточный доступ к банкоматам. Розничным клиентам доступны вклады, кредиты, дебетовые и кредитные карты. Специалисты банка проконсультируют, настроят цифровые сервисы, программу лояльности и «Семейный банк». 

Офис «Приокский» в Нижнем Новгороде находится вблизи от остановок общественного транспорта и торгового центра с бесплатной парковкой. Отделение в Семенове расположено на одной из центральных площадей города на первом этаже торгового центра, рядом находится бесплатная парковка.

 

Отделение по обслуживанию физических и юридических лиц в Павлове открылось в самом крупном торговом центре города, недалеко от Александровского сквера. Предприниматели могут получить здесь полный спектр услуг и продуктов для ведения бизнеса, в том числе расчетно-кассовое обслуживание и консультации по инвестициям.

«ВТБ расширяет свое физическое присутствие в регионе. Мы открываем новые офисы и реконструируем действующие, чтобы наши клиенты могли получить финансовые услуги в комфортной обстановке. Часто обновление сопровождается переездом в более удобные локации. Всего до конца первого квартала 2026 года мы обновим более 10 наших офисов и откроем несколько новых», – рассказал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев. 

В настоящее время ВТБ обслуживает более 500 тысяч розничных клиентов в Нижегородской области. В ближайшие три года банк планирует наращивать число региональных отделений, развивать выездной сервис и онлайн-банкинг. 

Фото предоставлено ВТБ.

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Теги:
ВТБ
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