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Общество

Индустриальный парк "РУМО": новый центр для компаний энергетического, нефтегазового и судового направлений

09 июня 2025 14:34  [34] Общество
Индустриальный парк РУМО: новый центр для компаний энергетического, нефтегазового и судового направлений

Группа компаний РУМО презентует строительство масштабного Индустриального парка, в виде Федерального инженерного научно-исследовательского центра, призванного стать флагманом в развитии двигателестроения, поршневого компрессоростроения и агрегатов малой распределительной энергетики на базе бывшего предприятия ОАО «РУМО».

Сегодня данный проект представил Теленков Игорь Николаевич, заместитель генерального директора ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «РУМО». 

Индустриальный парк «РУМО» объединит под своим крылом ведущие компании энергетического, нефтегазового и судового секторов. Ключевая цель создания парка – комплексное проектирование и внедрение в производство как проверенных временем, так и перспективных инновационных силовых установок, предназначенных для судовых и стационарных промышленных двигателей, а также для объектов малой и распределенной энергетики и поршневых компрессоров. Важнейшей составляющей станут передовые испытательные центры для двигателей внутреннего сгорания и поршневых компрессоров, оснащенные уникальными стендами для оптимизации рабочих процессов и достижения самых высоких экологических стандартов.

«В моей производственной деятельности, неоднократно успешно реализованы проекты внедрения новых технологий и автоматизации процессов на таких промышленных предприятиях как АО «Заволжский Моторный Завод», ООО «Гласс-Продакт», АО «РУМО». За тридцатилетний трудовой путь от рабочего до руководителя предприятия имеется опыт в решении различных производственных задач. И сегодня моя главная задача - строительство и развитие Индустриального парка. «РУМО» - это двигатель революции, на базе которого Индустриальный парк станет прогрессивным предприятием в тяжелом машиностроении. Создание новой инфраструктуры подчеркнет важность Нижегородской области для страны в данной отрасли» - убежден Игорь Теленков.

Группа компаний «РУМО» выдвинула кандидатуру Игоря Теленкова на выборы в городскую думу Нижнего Новгорода, которые состоятся в сентябре 2025 года, с напутствием добиться строительства и ввода в эксплуатацию Индустриального парка.

Реклама. АО «РУМО» ИНН 5258142200 https://aorumo.ru/?ysclid=m6g9wquxb1447710212

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Теги:
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