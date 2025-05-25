ЛУКОЙЛ дает школьникам первую профессию Экономика

В ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о получении первой профессии «Оператор технологических установок» выпускникам программы профессионального обучения.

Успешно сдав квалификационный экзамен, десять школьников получили свои первые профессиональные документы о присвоении им специальности «Оператор технологических установок второго разряда».

Проект «Моя первая профессия» реализуется на базе Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова с февраля 2023 года по инициативе и при полной поддержке главного партнера проекта – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). С 2024 года обучение проходит на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, открытом в КНТ также при помощи предприятия.

Это уже третий выпуск ребят, завершивших обучение по программе получения первой профессии.

«Обучение в Центре опережающей профессиональной подготовки помогло мне узнать больше о работе технологических установок завода, а также о нефтепереработке в целом. Конечно же, очень впечатлила экскурсия на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа. Я увидел всю мощь оборудования предприятия! – сказал ученик 11 класса кстовской школы № 3 Александр Губин. – ЦОПП дает возможность получить новые знания, которые точно будут полезны при поступлении на техническую специальность. А я точно планирую связать свое будущее с нефтепереработкой».

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ИНН 5250043567