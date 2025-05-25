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Экономика

ЛУКОЙЛ дает школьникам первую профессию

10 июня 2025 10:47  [72] Экономика
ЛУКОЙЛ дает школьникам первую профессию

В ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о получении первой профессии «Оператор технологических установок» выпускникам программы профессионального обучения. 

Успешно сдав квалификационный экзамен, десять школьников получили свои первые профессиональные документы о присвоении им специальности «Оператор технологических установок второго разряда». 

Проект «Моя первая профессия» реализуется на базе Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова с февраля 2023 года по инициативе и при полной поддержке главного партнера проекта – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). С 2024 года обучение проходит на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, открытом в КНТ также при помощи предприятия. 

Это уже третий выпуск ребят, завершивших обучение по программе получения первой профессии. 

«Обучение в Центре опережающей профессиональной подготовки помогло мне узнать больше о работе технологических установок завода, а также о нефтепереработке в целом. Конечно же, очень впечатлила экскурсия на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа. Я увидел всю мощь оборудования предприятия! – сказал ученик 11 класса кстовской школы № 3 Александр Губин. – ЦОПП дает возможность получить новые знания, которые точно будут полезны при поступлении на техническую специальность. А я точно планирую связать свое будущее с нефтепереработкой».

Реклама .ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

ИНН 5250043567

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Теги:
ЛУКОЙЛ Профессии школьники
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