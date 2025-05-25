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Культура и отдых

"1000 нет и одно да": продюсер Жора Крыжовников снимает новый сериал для Wink.ru

10 июня 2025 16:13  [90] Культура и отдых
1000 нет и одно да: продюсер Жора Крыжовников снимает новый сериал для Wink.ru

Съемки восьмисерийной романтической драмы «1000 нет и одно да» (18+) от продюсера Жоры Крыжовникова недавно завершились в Сочи. В проекте используются мотивы пьес классика русской драматургии Александра Островского, хотя история совершенно современная. Сейчас работа над новым сериалом для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) продолжается в Москве — съемки продлятся до конца июня.

Режиссер сериала «1000 нет и одно да» — Андрей Силкин («Плакса», «Молодежка. Новая смена», «Тетя Марта», «Практика»), сценарий написали Жора Крыжовников и Денис Уточкин. В проекте снимаются Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов и Иван Жвакин. В сериале также появятся Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко, Вероника Мохирева, Виктория Клинкова, Миша Мяло.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/TNIzcPtwuPnEqw 

Одна случайная встреча навсегда изменит жизни Оксаны, юной девушки из простой семьи, и Сергея, молодого олигарха. Все началось… со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф — буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший возлюбленный Тани. А самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане… Отказ Оксаны Сергея очень задевает: «И пусть ты тысячу раз скажешь нет, рано или поздно ты все равно скажешь да!», — уверен он.

Андрей Силкин, режиссер: «Кто-то может сказать, что мелодрама — это скучно или плоско, но я считаю, что это один из самых сложных жанров. Он требует создания глубоких эмоциональных сцен и открытого противостояния положительных и отрицательных персонажей. Сюжет основан на трех пьесах Островского: “Бесприданница”, “Грех да беда на кого не живет” и немного “Шутники”. Эти произведения раскрывают истинную сущность представителей разных сословий общества, затрагивают темы обесценивания человеческой души и конфликта между личной свободой и общественными устоями».

Ангелина Стречина, актриса, исполнительница роли Татьяны: «Моя героиня молода, открыта миру, хочет жить и радоваться этой жизни. Изначально я пробовалась на другую роль, и, когда меня утвердили на роль Татьяны, я немного растерялась: не могла соединить себя и эту героиню, казалось, что мы слишком разные. Я много думала о ней, искала причины, почему в той или иной ситуации она поступает именно так. И нашла! Но все равно еще не до конца представляла, какая она. Когда же я пришла на примерку, меня вдохновили костюмы — впервые в жизни! Когда меня одели, я сразу сказала: "Вот она, вот Татьяна!"».

О сериале «1000 нет и одно да» (18+)
Производство: TOOMUCH Production при поддержке «НМГ Студии»
Продюсеры: Жора Крыжовников, Дмитрий Пачулия, Роман Хромов
Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук 
Авторы сценария: Жора Крыжовников, Денис Уточкин
Режиссер: Андрей Силкин
Креативный продюсер: Евгения Хрипкова
Исполнительный продюсер: Федор Гончаров
Композитор: Дарья Чаруша
Оператор: Денис Панов
Художник: Евгений Вихляев
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
В ролях: Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов, Иван Жвакин, Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко, Вероника Мохирева, Виктория Клинкова, Миша Мяло, Никита Никитин, Олег Чугунов, Ольга Воронина, Константин Адаев, Алексей Ведерников, Павел Гончаров, Люция Валиева, Марк Нестер, Татьяна Лотова, Ян Теплов, Алексей Кондрашов, Денис Яковлев, Никита Мучкаев, Дарья Бабич, Елена Панджариди, Антон Богданов, Никита Лысенко.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».
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Теги:
Кинематограф Ростелеком
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