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Культура и отдых

Пушкин без границ

11 июня 2025 10:09  [10] Культура и отдых
Пушкин без границ

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛа

При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» в день рождения А.С. Пушкина прошел II Большой Международный фестиваль «Пушкин без границ» на творческой родине прозы великого поэта в Большом Болдине Нижегородской области.

Именно здесь, в Болдине, где Пушкин находил вдохновение для своих бесценных произведений, в этот праздничный день были организованы мероприятия с участием творческих коллективов, показы спектаклей, концерты, экскурсии. Мастерские творчества, музыки, образцового театрального искусства с участием звезд риторики, актерского мастерства, пленэры и сказки стали хорошим подарком участникам и зрителям фестиваля.

Проект поддержан в рамках реализации благотворительной программы Компании «ЛУКОЙЛ» в регионах ее деятельности.

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ИНН 5250043567

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Теги:
ЛУКОЙЛ Фестиваль
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