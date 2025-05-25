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Общество

ВТБ запускает альтернативу Apple Pay для бизнеса в России

11 июня 2025 12:33  [66] Общество
ВТБ запускает альтернативу Apple Pay для бизнеса в России

ВТБ поддержал прием платежей через Систему быстрых платежей при помощи нового платежного инструмента «Волна». Сейчас активно идет пилотный проект в Москве, Московской области и Казани. В рамках проекта в эквайринговой сети ВТБ используются новые виды платежных терминалов с поддержкой Bluetooth. Решение «Волна» разработано Национальной системой платежных карт (НСПК), оно позволяет бесконтактно оплачивать покупки смартфонами на базе Android и iOS.
 
«ВТБ активно участвует в апробации и внедрении новых технологических решений, направленных на развитие бесконтактных способов оплаты. После завершения пилота, платежный инструмент «Волна» дополнит существующую в банке линейку продуктов для приема платежей. Клиенты из сфер торговли и услуг смогут предложить покупателям удобный сервис бесконтактной оплаты и повысить скорость проведения операций. В пилоте только в этом году примут участие около 100 торговых точек в Москве, Московской области и Казани, что позволит нам качественно протестировать новое решение и перейти к его масштабированию», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ.
 
Терминалы с поддержкой нового решения уже установлены в пилотном режиме на нескольких АЗС сети IRBIS в Казани и Подмосковье.
 
«Установка терминалов с поддержкой платежного инструмента «Волна» сделает оплату товаров и услуг еще быстрее и удобнее для клиентов. Это не только повысит уровень сервиса, но и будет способствовать росту продаж», – говорит генеральный директор ГК IRBIS Ирек Валиев.
 
НСПК продемонстрировала прототип технологичного решения «Волна» в октябре 2024 года. Среди преимуществ технологии на базе Bluetooth – возможность проводить оплату на большем расстоянии от терминала, не заботясь о точном положении смартфона. 

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Теги:
ВТБ
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