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Общество

Детский праздник при поддержке ЛУКОЙЛа

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Детский праздник при поддержке ЛУКОЙЛа

Фото: предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

В Кстове Нижегородской области Компания “ЛУКОЙЛ” организовала мероприятие, посвящённое экологическому просвещению детей. Это был настоящий праздник, который объединил детей и взрослых и стал интересным летним событием для его участников. 

Яркие интерактивные зоны, мастер-классы, обучающие игры с аниматорами — всё это помогало мальчишкам и девчонкам понять важность охраны природы. Ребята с большим удовольствием создавали эко-открытки, разукрашивали тематические картинки и даже сажали цветы. Ещё одной важной темой стали правильная сортировка отходов и раздельный сбор мусора. Этому обучали аниматоры в игровой форме. А в красиво украшенной фотозоне все охотно фотографировались.

Акция проходит по инициативе ЛУКОЙЛа в Кстове второй год. Мероприятие привлекает внимание детей к вопросам охраны окружающей среды и напоминает о том, что бережное отношение к природе необходимо для ее сохранения.

Реклама .ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

ИНН 5250043567

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Теги:
ЛУКОЙЛ Экология
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