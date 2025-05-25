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Общество

«Ростелеком» и Pantum выводят контроль печати документов на новый уровень

16 июня 2025 13:57  [216] Общество
«Ростелеком» и Pantum выводят контроль печати документов на новый уровень

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» в партнерстве с вендором офисного печатного оборудования Pantum расширил возможности собственного цифрового решения для управления печатью. Специалисты компаний разработали встроенный терминал, который дополнил программное обеспечение «Ростелеком. Сервис печати», чтобы пользователи эффективно контролировали процессы печати, сканирования и копирования на принтерах и многофункциональных устройствах Pantum.

Терминал поддерживает несколько типов авторизации для предотвращения несанкционированного доступа к устройству печати и документам: ПИН-код, QR-код и специальная карта-пропуск. При этом карты доступа при первичной авторизации сотрудники могут зарегистрировать самостоятельно, что снижает нагрузку на ИТ-отдел. Управление очередью печати с экрана терминала позволяет им распечатывать только необходимые документы, а сканирование с последующей отправкой на электронную почту или в сетевую папку упрощает документооборот в компании. В терминале также предусмотрена кастомизация интерфейса — например, организация может разместить свой логотип на главном экране.

Собственное мультивендорное решение для мониторинга и управления парком печатных устройств «Ростелеком» предлагает клиентам с 2020 года. Программное обеспечение «Ростелеком. Сервис печати» включено в реестр Минцифры. Благодаря высокому уровню безопасности, экономии ресурсов и совместимости с устройствами печати различных производителей, решение востребовано как в корпоративном, так и в государственном секторе. 

Технологическое партнерство с компанией Pantum, у которой есть собственный центр разработки в России, делает «Сервис печати» актуальным ответом на требования импортозамещения.

Александр Яресько, директор по управлению продуктами для корпоративного и государственного сегментов «Ростелекома»: «”Ростелеком” продолжает развивать собственные продукты и создавать взаимовыгодные партнерства с лидерами, чтобы соответствовать высоким требованиям клиентов. В сотрудничестве с Pantum, одним из ведущих игроков на российском рынке печатных устройств, мы усовершенствовали решение, которое обеспечивает удобное управление ресурсами печати для компаний по всей стране. Это дает бизнесу возможность не только интегрировать новые цифровые технологии в офисную среду, но и решать стратегические задачи перехода на отечественные продукты для управления эффективностью».

Александр Кукин, генеральный директор российского представительства Pantum: «Сотрудничество с “Ростелекомом” — это, в первую очередь, возможность совместной реализации контроля и управления печатью для конечных заказчиков с использованием разработанного специалистами “Ростелекома” сервиса печати и печатного оборудования Pantum. Благодаря плодотворной совместной работе сервис адаптирован к устройствам Pantum, которые могут быть интегрированы в инфраструктуру заказчиков, стремящихся оптимизировать затраты на печать, управлять ее процессом и обеспечить безопасность конфиденциальных данных. Мы планируем продолжить партнерство, чтобы расширить ассортимент нашего оборудования, совместимого с ПО “Ростелекома”, и предоставить преимущества его использования еще большему числу клиентов».

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком» 
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Теги:
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