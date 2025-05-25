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Как и зачем диверсифицировать инвестиционный портфель в 2025 году

16 июня 2025 15:02  [224]

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Представьте: инвестор вложил все деньги в акции одной компании. Через год у фирмы начались проблемы, и ценные бумаги упали в цене на 80%. В результате вкладчик почти полностью потерял свои деньги и лишился пассивного дохода. Чтобы такого не произошло, нужно диверсифицировать инвестиционный портфель. Разберёмся, как правильно это сделать.

Что такое диверсификация

Диверсификация — вложение средств в разные виды активов, например, покупка акций, облигаций и драгоценных металлов. Это страховка от убытков: если одна часть портфеля рухнет, другая может вырасти. Иными словами — благодаря диверсификации инвестиционный капитал будет приносить доход независимо от изменений на рынке.

Как диверсифицировать портфель: советы инвестору

Диверсификация инвестиционного портфеля бывает нескольких типов:

  • По валюте. Лучше иметь активы не только в рублях, но и в другой валюте. Если одна из них резко упадёт в цене, портфель значительно не пострадает.
  • По стране. Принцип тот же, что и с валютой: лучше, когда есть акции, облигации и другие активы компаний из разных стран. Так меньше рисков для портфеля на случай, если в какой-то стране начнутся экономические проблемы.
  • По виду активов. Главным образом это касается акций и облигаций. От акций инвесторы ожидают роста стоимости, от облигаций — стабильный высокий доход. Кроме этих активов, стоит вкладываться и в другие, например, в валюту и драгоценные металлы.
  • По секторам экономики. Меньше рисков для портфеля, если инвестировать в разные сферы, например, газовую, фармацевтическую и IT. Если одна будет в упадке, другие помогут остаться на плаву.
  • По компании. Опытные инвесторы могут оценить финансовые и производственные показатели бизнеса и понять, какие фирмы способны принести больше дохода.
  • По инструментам. Мониторьте изменения на рынке и пользуйтесь инструментами, которые приносят инвесторам наибольший доход. Например, в последние годы стали популярны инвестиции в краудинвестинг, когда вкладчик даёт компании деньги, а потом возвращает их с процентами. Такой способ часто используют стартапы, особенно в IT. Если проект «взлетит», то может принести инвестору десятки и даже сотни процентов дохода.

Диверсификация портфеля — это не просто покупка рандомных акций и облигаций. Важно следить, чтобы один актив не занимал более 10%, а один сектор — не более 20%. Только так удастся избежать больших финансовых потерь.

Как диверсифицировать портфель: пример

Рассмотрим, как может выглядеть сбалансированный инвестиционный портфель в 2025 году:

  • 20% — акции двух компаний из России;
  • 15% — облигации компаний из России, выпущенные взамен своих же иностранных;
  • 15% — облигации с плавающим купоном (флоаторы);
  • 20% — облигации с фиксированной ставкой;
  • 10% — драгоценные металлы;
  • 20% — фонды ликвидности с минимальными рисками.

С таким портфелем получится снизить риски для инвестиционного портфеля и получать доход, даже если в экономике случаются существенные потрясения. Это возможно благодаря использованию разных инструментов и активов.

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