Как и зачем диверсифицировать инвестиционный портфель в 2025 году

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Представьте: инвестор вложил все деньги в акции одной компании. Через год у фирмы начались проблемы, и ценные бумаги упали в цене на 80%. В результате вкладчик почти полностью потерял свои деньги и лишился пассивного дохода. Чтобы такого не произошло, нужно диверсифицировать инвестиционный портфель. Разберёмся, как правильно это сделать.
Что такое диверсификация
Диверсификация — вложение средств в разные виды активов, например, покупка акций, облигаций и драгоценных металлов. Это страховка от убытков: если одна часть портфеля рухнет, другая может вырасти. Иными словами — благодаря диверсификации инвестиционный капитал будет приносить доход независимо от изменений на рынке.
Как диверсифицировать портфель: советы инвестору
Диверсификация инвестиционного портфеля бывает нескольких типов:
- По валюте. Лучше иметь активы не только в рублях, но и в другой валюте. Если одна из них резко упадёт в цене, портфель значительно не пострадает.
- По стране. Принцип тот же, что и с валютой: лучше, когда есть акции, облигации и другие активы компаний из разных стран. Так меньше рисков для портфеля на случай, если в какой-то стране начнутся экономические проблемы.
- По виду активов. Главным образом это касается акций и облигаций. От акций инвесторы ожидают роста стоимости, от облигаций — стабильный высокий доход. Кроме этих активов, стоит вкладываться и в другие, например, в валюту и драгоценные металлы.
- По секторам экономики. Меньше рисков для портфеля, если инвестировать в разные сферы, например, газовую, фармацевтическую и IT. Если одна будет в упадке, другие помогут остаться на плаву.
- По компании. Опытные инвесторы могут оценить финансовые и производственные показатели бизнеса и понять, какие фирмы способны принести больше дохода.
- По инструментам. Мониторьте изменения на рынке и пользуйтесь инструментами, которые приносят инвесторам наибольший доход. Например, в последние годы стали популярны инвестиции в краудинвестинг, когда вкладчик даёт компании деньги, а потом возвращает их с процентами. Такой способ часто используют стартапы, особенно в IT. Если проект «взлетит», то может принести инвестору десятки и даже сотни процентов дохода.
Диверсификация портфеля — это не просто покупка рандомных акций и облигаций. Важно следить, чтобы один актив не занимал более 10%, а один сектор — не более 20%. Только так удастся избежать больших финансовых потерь.
Как диверсифицировать портфель: пример
Рассмотрим, как может выглядеть сбалансированный инвестиционный портфель в 2025 году:
- 20% — акции двух компаний из России;
- 15% — облигации компаний из России, выпущенные взамен своих же иностранных;
- 15% — облигации с плавающим купоном (флоаторы);
- 20% — облигации с фиксированной ставкой;
- 10% — драгоценные металлы;
- 20% — фонды ликвидности с минимальными рисками.
С таким портфелем получится снизить риски для инвестиционного портфеля и получать доход, даже если в экономике случаются существенные потрясения. Это возможно благодаря использованию разных инструментов и активов.
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