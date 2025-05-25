Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 июня 2025 20:30  [193] ЗСНО подготовит законодательные инициативы для выполнения поручений Президента
16 июня 2025 19:30  [236] Обновлять ограждения начали на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
16 июня 2025 18:45  [341] Депутаты ЗСНО обсудили создание Федерального технопарка
16 июня 2025 18:30  [260] 11 нападений на медиков произошло за год в Нижегородской области
16 июня 2025 17:45  [452] Еще четыре нижегородца вернулись домой после украинского плена
16 июня 2025 17:39  [183] В Нижнем Новгороде наградили врачей-участников гуманитарной миссии "Сердце помощи" в ДНР
16 июня 2025 17:33  [188] Гинеколог рассказала, чем опасны противозачаточные салфетки из Китая
16 июня 2025 17:05  [240] Учёные предупреждают о мощных вспышках на солнце в ближайшие сутки
16 июня 2025 15:35  [221] Каждый может стать источником вдохновения
16 июня 2025 15:18  [250] Дивеевскую школу капитально отремонтируют почти за 175 миллионов рублей
Общество

Каждый может стать источником вдохновения

16 июня 2025 15:35  [221] Общество
Каждый может стать источником вдохновения

На фоне стремительно меняющегося мира, где каждый день приносит новые вызовы, группа подростков и отважные женщины из Хулиганодома решили взять на себя смелость и отправиться в путешествие, которое стало не просто физическим испытанием, но и настоящим актом вдохновения. Пройдя 96 километров из Нижнего Новгорода в Чкаловск.

Они ночевали в общежитии, на территории Церкви Серафима Саровского на Урковской горе. Ребята доказали, что молодое поколение способно на большее, чем просто мечтать о переменах — они готовы действовать.

Каждый шаг этого пути был наполнен смыслом. Подростки не только преодолевали расстояние, но и встречались с ровесниками в Балахне и Чкаловске, делясь с ними своими историями и опытом. Вдохновленные желанием изменить свою жизнь и жизнь своих друзей, они сами придумали акцию "Встань и иди". Им надоело сидеть на спортивной площадке, занимаясь там деструктивными вещами  и бездействовать, и они решили, что пора действовать. В рамках этой акции они вдохновляли таких же подростков, как они сами , на активные действия, показывая, что каждый может изменить свою жизнь и жизнь окружающих к лучшему. Эти встречи стали настоящими уроками дружбы и поддержки, где каждый мог почувствовать себя частью чего-то большего.

С января ребята из Хулиганодома уже начали свои выезды в отдалённые районы Нижегородской области, проводя занятия для подростков и делясь с ними важными знаниями о кастомизации , волонтёрстве и правильном образе жизни Они верят, что каждый из них может стать источником вдохновения и перемен, и это стремление движет ими вперёд.

Впереди у них дальнее путешествие в Якутию, где они планируют провести "Жизнь по белому для местных ребят из детского дома .Это дело требует поддержки, и каждый желающий может присоединиться к сбору, чтобы помочь осуществить эту благородную миссию.

Мы искренне восхищаемся смелостью и решимостью этих подростков. Их путешествие стало не просто физическим испытанием, а настоящей школой жизни, укрепившей их дружбу и давшей возможность каждому проявить себя. Они показывают, что вместе можно преодолеть любые преграды и сделать мир лучше.

Давайте поддержим их в этом добром деле и вдохновим молодежь на перемены! Каждый шаг, каждое действие имеют значение, и вместе мы можем создать светлое будущее для всех.

Переходите на платформу "800 добрых дел " и помогите подросткам из Хулиганодома.

(12+)
Фото предоставлено АНО «Хулиганодом».
Социальная реклама.  АНО «Хулиганодом» ИНН 5262З91209 https://nn-dobro.ru/akcii/vstan-i-idi.html  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных