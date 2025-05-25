Каждый может стать источником вдохновения Общество

На фоне стремительно меняющегося мира, где каждый день приносит новые вызовы, группа подростков и отважные женщины из Хулиганодома решили взять на себя смелость и отправиться в путешествие, которое стало не просто физическим испытанием, но и настоящим актом вдохновения. Пройдя 96 километров из Нижнего Новгорода в Чкаловск.

Они ночевали в общежитии, на территории Церкви Серафима Саровского на Урковской горе. Ребята доказали, что молодое поколение способно на большее, чем просто мечтать о переменах — они готовы действовать.

Каждый шаг этого пути был наполнен смыслом. Подростки не только преодолевали расстояние, но и встречались с ровесниками в Балахне и Чкаловске, делясь с ними своими историями и опытом. Вдохновленные желанием изменить свою жизнь и жизнь своих друзей, они сами придумали акцию "Встань и иди". Им надоело сидеть на спортивной площадке, занимаясь там деструктивными вещами и бездействовать, и они решили, что пора действовать. В рамках этой акции они вдохновляли таких же подростков, как они сами , на активные действия, показывая, что каждый может изменить свою жизнь и жизнь окружающих к лучшему. Эти встречи стали настоящими уроками дружбы и поддержки, где каждый мог почувствовать себя частью чего-то большего.

С января ребята из Хулиганодома уже начали свои выезды в отдалённые районы Нижегородской области, проводя занятия для подростков и делясь с ними важными знаниями о кастомизации , волонтёрстве и правильном образе жизни Они верят, что каждый из них может стать источником вдохновения и перемен, и это стремление движет ими вперёд.

Впереди у них дальнее путешествие в Якутию, где они планируют провести "Жизнь по белому для местных ребят из детского дома .Это дело требует поддержки, и каждый желающий может присоединиться к сбору, чтобы помочь осуществить эту благородную миссию.

Мы искренне восхищаемся смелостью и решимостью этих подростков. Их путешествие стало не просто физическим испытанием, а настоящей школой жизни, укрепившей их дружбу и давшей возможность каждому проявить себя. Они показывают, что вместе можно преодолеть любые преграды и сделать мир лучше.

Давайте поддержим их в этом добром деле и вдохновим молодежь на перемены! Каждый шаг, каждое действие имеют значение, и вместе мы можем создать светлое будущее для всех.

Переходите на платформу "800 добрых дел " и помогите подросткам из Хулиганодома.

(12+)

Фото предоставлено АНО «Хулиганодом».

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