Как избавиться от комаров?

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С приходом лета многие дачники и любители отдыха на природе задаются вопросом, как избавиться от комаров. Докучают эти назойливые насекомые и владельцам квартир, частных домов, становятся проблемой для садоводов. Мы расскажем, откуда берутся комары, какие методы существуют для борьбы с ними.

Почему на участке и в доме появляются комары?

Комары — двукрылые насекомые с тонким длинным телом. Они предпочитают теплую погоду, повышенную влажность. Их период активности приходится на лето, когда температура ночью не опускается ниже +10°С. Комары размножаются посредством кладки яиц, которые самки откладывают на влажных местах, включая водоемы. Появившиеся личинки проходят несколько стадий прежде чем становятся взрослыми особями.

Насекомые проникают в жилище в поисках пищи через открытые окна, поврежденные москитные сетки или открытые двери. На дачных участках любят прятаться вредители в следующих местах:

В дождевых стоках. С наступлением весны владельцы загородных домов не всегда проверяют состояние стоков, а ведь они являются благодатной почвой для размножения насекомых.

Искусственные водоемы. Стоячая вода привлекает самок, где они откладывают яйца. Чтобы не дать возможности им этого сделать, рекомендуется обустроить в водоеме фонтан.

Высокая трава. Забывая скашивать на участке траву, человек создает для комаров благодатные условия. Затемненное пространство с повышенной влажностью подходит им как нельзя лучше для роения.

Привлекает комаров скапливающаяся вода в поддонах под цветочными горшками. Рассадником для личинок становятся поилки для домашних животных, поэтому необходимо регулярно менять в них воду или приобрести для собачки или котика автопоилку-фонтан. На дачном участке комары откладывают яйца в хозяйственных емкостях для сбора воды.

Чем опасны комары для людей и животных?

Несмотря на то, что комары играют свою роль в экосистеме, они доставляют множество неприятностей людям, животным. Эти надоедливые насекомые не только противно жужжат и мешают отдыхать, но и становятся причинами многих заболеваний. Знания о том, как избавиться от комаров в доме, помогает человеку избежать многих проблем.

Вред от комаров:

Являются переносчиками серьезных инфекций. Разные виды комаров могут быть носителями таких болезней, как туляремия, лихорадка Западного Нила, малярия.

Становятся причиной аллергической реакции. Укус комара у многих людей вызывает не только зуд кожи, но и аллергию. У человека повышается температура тела, появляется отек, головная боль, становится трудно дышать.

Нарушают сон. Жужжание комаров мешает полноценно отдыхать, у человека нарушается сон, он становится раздражительным.

Кусают человека самки. Им для откладывания яиц нужно много протеина, который содержится в крови человека, животных. Самки, проникшие в жилище, зачастую оставляют на теле несколько укусов.

Эффективные методы избавления от комаров

Обработка помещения или участка от кровососущих насекомых является важным мероприятием, позволяющим создать комфортные условия для работы, сна, отдыха, исключить риск заражения опасными инфекциями. Существуют различные способы борьбы с комарами. Приведем в качестве примера самые распространенные из них:

Аэрозоли, спреи. Некоторые средства наносят только на одежду, нанесение других допускается на открытую кожу. Метод используется для прогулок, работы в огороде или отдыха на улице. Он достаточно удобный и простой, отличается эффективностью.

Некоторые средства наносят только на одежду, нанесение других допускается на открытую кожу. Метод используется для прогулок, работы в огороде или отдыха на улице. Он достаточно удобный и простой, отличается эффективностью. Фумигаторы. Приборы подключаются к электросети. Действие основано на испарении инсектицида, который губительно действует на комаров. Существуют средства в виде пластин, которые нужно поджечь, чтобы они начали действовать.

Приборы подключаются к электросети. Действие основано на испарении инсектицида, который губительно действует на комаров. Существуют средства в виде пластин, которые нужно поджечь, чтобы они начали действовать. Противомоскитные сетки. Защищают от проникновения кровососущих насекомых в помещение. Существуют различные модели, включая сетки на окна повышенной прочности с защитой от выпадения домашних питомцев. Отличаются простотой применения, но подвержены механическим повреждениям.

Защищают от проникновения кровососущих насекомых в помещение. Существуют различные модели, включая сетки на окна повышенной прочности с защитой от выпадения домашних питомцев. Отличаются простотой применения, но подвержены механическим повреждениям. Ультрафиолетовые лампы. В основе устройства лежит приманивание комаров при помощи ультрафиолета. Прилетающие на свет, они уничтожаются под воздействием удара тока, попадают на клейкую ленту, их засасывает в вентилятор. Действует прибор на назойливых насекомых в радиусе нескольких метров. Для небольшого по площади помещения выбирают лампы с клейкой лентой, для большого — с вентилятором, высоковольтной сеткой.

В основе устройства лежит приманивание комаров при помощи ультрафиолета. Прилетающие на свет, они уничтожаются под воздействием удара тока, попадают на клейкую ленту, их засасывает в вентилятор. Действует прибор на назойливых насекомых в радиусе нескольких метров. Для небольшого по площади помещения выбирают лампы с клейкой лентой, для большого — с вентилятором, высоковольтной сеткой. Ультразвуковые отпугиватели. Производители устройств утверждают, что ультразвуковые волны, создаваемые устройством, отпугивают насекомых. Однако достоверно сказать, что отпугиватели эффективно действуют, нельзя.

Производители устройств утверждают, что ультразвуковые волны, создаваемые устройством, отпугивают насекомых. Однако достоверно сказать, что отпугиватели эффективно действуют, нельзя. Ловушки. Работают по разным принципам. Некоторые ловушки для комаров привлекают светом, теплом, другие углекислым газом, имитирующим дыхание человека. Подлетевших к прибору вредителей затягивает в колбу потоком воздуха. Такие устройства могут использоваться даже на открытом воздухе.

Работают по разным принципам. Некоторые ловушки для комаров привлекают светом, теплом, другие углекислым газом, имитирующим дыхание человека. Подлетевших к прибору вредителей затягивает в колбу потоком воздуха. Такие устройства могут использоваться даже на открытом воздухе. Репелленты. Для борьбы с комарами используют репелленты. Их наносят на одежду или открытые участки тела. Средство отпугивает комаров, но не уничтожает их. Перед выходом на улицу в летний период желательно использовать репелленты.

Если вы не знаете, как избавиться от комаров на участке, попробуйте высадить на клумбах растения-репелленты, способные их отпугнуть. Например, базилик, мелису, бархатцы, мяту, ромашку. Таким образом вы украсите прилегающую к дому территорию, защититесь от вредителей на открытом пространстве.

Народные средства

Насекомым неприятен запах лимона, гвоздики. Можно просто разложить по всему дому половинки лимонов, а можно воткнуть в них несколько бутонов гвоздики. Средство действует для защиты от комаров и как ароматизатор.

Комаров отпугнут эфирные масла лаванды, хвои, цитрусов. Можно несколько капелек нанести на одеяло, которым укрываетесь перед сном или использовать масло для аромалампы. На дачном участке комаров отпугивают с помощью дыма от сжигания еловых шишек, можжевельника. Этот метод широко используют во время пикников на природе.

Обращение в профессиональную службу дезинсекции

Если комаров на участке или в доме настолько много, что справиться самостоятельно не получается, лучшим выходом из создавшейся ситуации станет обращение в службу дезинсекции. Специалисты подберут эффективное средство, проведут обработку от комаров. На выполненные работы предоставляются гарантии.

Что делать в случае укуса комара?

После укуса комара кожа очень сильно чешется, иногда появляется отечность. Снять зуд и отек помогут следующие советы:

натереть место мякотью банана;

смазать сметаной или кефиром;

приложить лед;

приложить разрезанную дольку чеснока.

Нельзя чесать место укуса. Во-первых, зуд от этого станет сильнее. Во-вторых, расчесанная до крови ранка подвержена инфекциям.

Методы профилактики от повторного появления комаров

Большинство мест, где обитают комары, находятся в непосредственной близости от мест повышенной влажности. Для профилактики появления насекомых на участке после дезинсекции стараются ликвидировать комфортные для них условия. Из находящихся на участке емкостей выливают воду, засыпают ямы с водой грунтом. Воду в бассейне меняют регулярно, следят чтобы она всегда была чистой.

В качестве профилактики скашивают траву на участке, в которой обычно предпочитают прятаться от жары насекомые. Для отпугивания комаров высаживают на участке некоторые культуры-реплленты. Из таких растений собирают букет, чтобы поставить в квартире в вазу. Для предотвращения появления комаров в доме на окна вешают противомоскитные сетки, используют эфирные масла, ловушки и отпугиватели.

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