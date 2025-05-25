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С приходом лета многие дачники и любители отдыха на природе задаются вопросом, как избавиться от комаров. Докучают эти назойливые насекомые и владельцам квартир, частных домов, становятся проблемой для садоводов. Мы расскажем, откуда берутся комары, какие методы существуют для борьбы с ними.
Комары — двукрылые насекомые с тонким длинным телом. Они предпочитают теплую погоду, повышенную влажность. Их период активности приходится на лето, когда температура ночью не опускается ниже +10°С. Комары размножаются посредством кладки яиц, которые самки откладывают на влажных местах, включая водоемы. Появившиеся личинки проходят несколько стадий прежде чем становятся взрослыми особями.
Насекомые проникают в жилище в поисках пищи через открытые окна, поврежденные москитные сетки или открытые двери. На дачных участках любят прятаться вредители в следующих местах:
Привлекает комаров скапливающаяся вода в поддонах под цветочными горшками. Рассадником для личинок становятся поилки для домашних животных, поэтому необходимо регулярно менять в них воду или приобрести для собачки или котика автопоилку-фонтан. На дачном участке комары откладывают яйца в хозяйственных емкостях для сбора воды.
Несмотря на то, что комары играют свою роль в экосистеме, они доставляют множество неприятностей людям, животным. Эти надоедливые насекомые не только противно жужжат и мешают отдыхать, но и становятся причинами многих заболеваний. Знания о том, как избавиться от комаров в доме, помогает человеку избежать многих проблем.
Вред от комаров:
Кусают человека самки. Им для откладывания яиц нужно много протеина, который содержится в крови человека, животных. Самки, проникшие в жилище, зачастую оставляют на теле несколько укусов.
Обработка помещения или участка от кровососущих насекомых является важным мероприятием, позволяющим создать комфортные условия для работы, сна, отдыха, исключить риск заражения опасными инфекциями. Существуют различные способы борьбы с комарами. Приведем в качестве примера самые распространенные из них:
Если вы не знаете, как избавиться от комаров на участке, попробуйте высадить на клумбах растения-репелленты, способные их отпугнуть. Например, базилик, мелису, бархатцы, мяту, ромашку. Таким образом вы украсите прилегающую к дому территорию, защититесь от вредителей на открытом пространстве.
Насекомым неприятен запах лимона, гвоздики. Можно просто разложить по всему дому половинки лимонов, а можно воткнуть в них несколько бутонов гвоздики. Средство действует для защиты от комаров и как ароматизатор.
Комаров отпугнут эфирные масла лаванды, хвои, цитрусов. Можно несколько капелек нанести на одеяло, которым укрываетесь перед сном или использовать масло для аромалампы. На дачном участке комаров отпугивают с помощью дыма от сжигания еловых шишек, можжевельника. Этот метод широко используют во время пикников на природе.
Если комаров на участке или в доме настолько много, что справиться самостоятельно не получается, лучшим выходом из создавшейся ситуации станет обращение в службу дезинсекции. Специалисты подберут эффективное средство, проведут обработку от комаров. На выполненные работы предоставляются гарантии.
После укуса комара кожа очень сильно чешется, иногда появляется отечность. Снять зуд и отек помогут следующие советы:
Нельзя чесать место укуса. Во-первых, зуд от этого станет сильнее. Во-вторых, расчесанная до крови ранка подвержена инфекциям.
Большинство мест, где обитают комары, находятся в непосредственной близости от мест повышенной влажности. Для профилактики появления насекомых на участке после дезинсекции стараются ликвидировать комфортные для них условия. Из находящихся на участке емкостей выливают воду, засыпают ямы с водой грунтом. Воду в бассейне меняют регулярно, следят чтобы она всегда была чистой.
В качестве профилактики скашивают траву на участке, в которой обычно предпочитают прятаться от жары насекомые. Для отпугивания комаров высаживают на участке некоторые культуры-реплленты. Из таких растений собирают букет, чтобы поставить в квартире в вазу. Для предотвращения появления комаров в доме на окна вешают противомоскитные сетки, используют эфирные масла, ловушки и отпугиватели.
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