Нижегородцы выбирают "умные" способы передачи показаний за ЖКУ Общество

Жители Нижнего Новгорода всё чаще выбирают удобные способы передачи показаний за водоснабжение и электроэнергию. Только за май нижегородцы передали 4 500 показаний, воспользовавшись голосовым меню по телефону – просто набрали номер, услышали подсказки и быстро внесли данные.



Этот сервис работает круглосуточно, и с октября 2024 года его популярность выросла в 6,5 раз! Но телефон – не единственный удобный вариант. Нижегородцы активно передают показания и другими способами, статистику за май 2025 года собрали специалисты «Волгаэнергосбыта». Более 162 тысяч показаний передали через личный кабинет на сайте volgaenergo.ru, еще 17 тысяч – через мобильное приложение ВЭС ЛК и 10 тысяч человек позвонили в колл-центр.



Примечательно, что с развитием электронных сервисов нагрузка на операторов колл-центра снижается. Время ожидания ответа оператора снизилось и теперь составляет менее 2 минут. Кроме того, показания можно передавать через телеграм-бот. Количество нижегородцев, выбравших данный способ передачи показаний, выросло в 2 раза по сравнению с июнем 2024 года.



«Своевременная передача данных показаний индивидуальных приборов учёта коммунальных услуг до 25 числа каждого месяца помогает избежать некорректных начислений, гарантирует точность расчетов за потребленные услуги и позволяет экономить личный бюджет», - подчеркнула начальник департамента реализации энергоресурсов населению АО «Волгаэнергосбыт» Ольга Майорова.



Передать данные счетчиков можно удобным способом:

243-00-15 - через интерактивное голосовое меню, на сайте «Волгаэнергосбыт», мобильное приложение ВЭС ЛК, телеграм-бот ВЭС, 243-04-14 - колл-центр Подключить электронную квитанцию в личном кабинете в окне «Дополнительные услуги» на сайте www.volgaenergo.ru или с помощью мобильного приложения ВЭС.

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