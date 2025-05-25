Развитие рынка российских технологий управления данными обсудили на ЦИПР Общество

Состояние ИT-отрасли, вызовы импортозамещения, сильные и слабые стороны отечественных решений, а также то, как складывается сотрудничество между разработчиками, заказчиками и государством, стали предметом обсуждения на партнерской сессии «Группы Астра» «Российские технологии управления данными» на конференции ЦИПР-2025, которая прошла в Нижнем Новгороде. В ней участвуют представители ведущих ИТ-компаний, госкорпораций, банков и институтов развития.Модератор сессии, гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что за пять лет эффект от внедрения ИИ и технологий управления данными на ВВП вырос в 9 раз, практически до 3,5 трлн рублей. А к 2030 году он может достигнуть 11 трлн рублей. Для этого необходимо слаженное взаимодействие всех участников рынка: государства, бизнеса, ИТ-отрасли и научного сообщества.

Импортозамещение как точка роста

Одной из основных тем обсуждения стал отказ от зарубежных СУБД и переход на отечественные решения. Как отметила председатель Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования Рената Абдулина, рынок отечественных СУБД за прошлый год вырос более чем на 30%.

И хотя доля импортных систем в управлении данных достигает в среднем на рынке 60%, в госсекторе картина диаметрально противоположная: здесь порядка 60-70% систем управления базами данных являются отечественными.

«Среди лидеров это «Группа Астра», СБЕР, Arenadata и другие. Компании с государственным участием действительно делают акцент на технологическую независимость, доверяют российским решениям», – сказала Рената Абдулина.

Старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока Банка ВТБ Сергей Безбогов добавил, что уход иностранных вендоров в 2022 году сначала обескуражил всех, но потом страна в целом восприняла этот вызов как стимул к переосмыслению и развитию, переходу на другие системы и технологии. Тем более что, по его словам, даже такие признанные гиганты к тому моменту начали сталкиваться с ограничениями традиционной архитектуры.

«Мы ушли от монолитных баз к распределенным системам, которые можно масштабировать не только по данным, но и по «железу», что особенно важно в условиях ограниченного доступа к дорогостоящему высокопроизводительному оборудованию. Сейчас мы используем разные отечественные СУБД и смотрим в будущее с оптимизмом», – заявил Сергей Безбогов.

В то же время он признал необходимость дальнейшего совершенствования, в частности, повышать надежность и скорость обработки данных.

Антон Думин, ИТ-директор «Газпром нефти» рассказал, что компания внедряет архитектуры Data Lakehouse и инструменты self-service, а также тестирует отечественные решения, включая Arenadata и Geeks.

«Российские продукты позволяют нам развиваться с прежней скоростью», – подчеркнул специалист.

В свою очередь генеральный директор отраслевого центра разработки и внедрения информационных систем ОАО «РЖД» Сергей Висленев рассказал, что холдинг начал путь импортозамещения еще в 2019 году. В компании действует собственная продуктовая лаборатория, но тем не менее компания тесно сотрудничает с разработчиками, особенно в части on-premise решений.

Гибкость, производительность и снижение TCO

Многие участники отметили, что отечественные решения уже демонстрируют конкурентоспособность. В частности, Сергей Безбогов подчеркнул, что отказ от Oracle за три года сэкономил банку 30 млрд рублей.

«Совокупная стоимость владения (TCO) – одно из ключевых преимуществ российских решений», – считает Безбогов.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» ПАО «Сбербанк» Кирилл Меньшов заявил, что рынок реляционных СУБД в России уже состоялся. По его словам, отечественные решения соответствуют требованиям по надежности и масштабируемости. Следующий шаг – развитие специализированных баз: графовых, векторных и других.

Гендиректор «Тантор Лабс» Вадим Яценко представил решение компании – машину баз данных на отечественном процессоре «Байкал». По его словам, производительность сопоставима с Intel предшествующих поколений.

«Мы решили две задачи: технологическую – создать достойный продукт, и стратегическую – обеспечить технологическую независимость. Уже сейчас мы видим, что другие игроки идут по нашему пути», – отметил участник ЦИПРа.

Илья Сивцев, гендиректор «Группы Астра», обратил внимание на важность такого направления развития, как программно-аппаратные платформы. Он отметил, что очень часто потенциал роста производительности находится на стыке ПО (ОС, СУБД, приложений) и аппаратного обеспечения. Системный подход к организации разработки, взаимной оптимизации и адаптации позволяет повысить производительность, снизить нагрузку на систему и упростить поддержку. «Группа Астра» ведет работы в этом направлении, включая оптимизацию под конкретные процессоры. При этом он уточнил, что компания не планирует самостоятельно производить серверы, а намерена сотрудничать с профильными партнерами и рыночными игроками.

Сотрудничество как ключ к успеху

Один из главных выводов сессии – устойчивое развитие отрасли возможно только при тесном взаимодействии всех участников. По словам Ренаты Абдулиной, заказчики ждут не слов, а реальных решений.

Заместитель генерального директора Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Филипп Быков подчеркнул, что государство активно поддерживает индустрию. Только недавно фонд завершил вторую волну отбора особо значимых проектов, выделив более 2 млрд рублей.

По его словам, одним из ключевых направлений работы фонда станет формирование так называемых «ИТ-ландшафтов» – карт, отражающих потребности заказчиков и возможности отечественных разработчиков.

Специалист считает, что важно выходить на международные рынки и переходить от импортозамещения к импортоопережению:

«И для этого у нас уже есть всё: опыт, амбиции и поддержка государства».

В завершение сессии участники сошлись во мнении, что сотрудничество между заказчиками, разработчиками и государством стало зрелым и продуктивным. А это всем идет на пользу.

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