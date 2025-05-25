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Общество

"Астра" на ЦИПР-2025: от новой машины баз данных до международных партнерств

20 июня 2025 10:56  [84] Общество
Астра на ЦИПР-2025: от новой машины баз данных до международных партнерств

В Нижнем Новгороде завершилась юбилейная конференция ЦИПР-2025 (12+), собравшая ведущих игроков ИТ-отрасли, представителей бизнеса и органов власти. Центральными темами форума были экономика данных, цифровая трансформация государства и развитие отечественных технологий. 

Одним из заметных участников стала лидер в области отечественного инфраструктурного ПО "Группа Астра". Она представила широкий спектр ИТ-решений, подписала ряд стратегических соглашений и провела партнерскую сессию, собравшую представителей бизнеса и госсектора.

Начало новой эры отечественных технологий

Ключевым экспонатом на стенде стал серийный образец новой высокопроизводительной машины баз данных (МБД) Tantor XData 2B, построенной на отечественном процессоре Baikal-S. По словам Сергея Лановенко, коммерческого директора компании-производителя, новая МБД создана для высоконагруженных систем в госструктурах, финтехе, ритейле и промышленности. Она обеспечивает производительность до 60 000 транзакций в секунду, позволяет выполнять резервное копирование со скоростью до 35 ТБ в час, масштабируется без остановки процессов и имеет уникальный RAID-контроллер, добавляющий до 35% производительности в работе с дисковой подсистемой.

"Мы создали продукт, который уже сегодня может заменить решения уровня Oracle Exadata. Он полностью российский, прошел тестирование и готов к промышленному внедрению. Мы решали две задачи: технологическую — создать достойный продукт, и стратегическую — обеспечить технологическую независимость. Уже сейчас мы видим, что другие игроки идут по нашему пути", — отметил Вадим Яценко, генеральный директор "Тантор Лабс".

Заместитель генерального директора "Группы Астра" Андрей Климов подчеркнул, что компания не просто повторяет западные решения, а идет дальше. 

"В условиях импортозамещения мы говорим уже об импортоопережении. Используем современную архитектуру, микросервисы, отечественные процессоры и создаем действительно суверенную ИТ-инфраструктуру", - сказал он.

На стенде также можно было увидеть ряд других программно-аппаратных комплексов, созданных на базе решений "Группы Астра": платформы для создания частного облака Astra Infrastructure Cloud, платформы контейнеризации "Боцман", а также ряд других продуктов, объединенных в единую экосистему. В портфеле компании 35 продуктов, включая ОС Astra Linux, решения для виртуализации, резервного копирования, корпоративной почты, управления ИТ-инфраструктурой и многое другое.

Сегодня "Астра" делает ставку на готовые интегрированные решения. Так как, по словам главного коммерческого директора компании Николая Прянишникова, заказчики хотят получать не набор компонентов, а законченное решение. 

"Мы создаем экосистему, где все продукты "стыкуются" друг с другом, работают в связке и обеспечивают безопасность, производительность и удобство эксплуатации", - сказал он.

Партнерская сессия: диалог отрасли

В рамках деловой программы ЦИПРа "Астра" провела сессию "Российские технологии управления данными", где обсуждались вызовы импортозамещения, развитие инфраструктуры и взаимодействие между разработчиками, заказчиками и государством.

Участники — представители ведущих ИТ-компаний, госкорпораций, банков и институтов развития — отметили положительную динамику на рынке отечественных систем управления базами данных. За последний год он вырос более чем на 30%. Председатель Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования Рената Абдулина, отметила, что все больше потребителей доверяют отечественным продуктам, а в госсекторе доля российских систем управления данных достигает 60-70%. 

Также была отмечена необходимость работы над тем, чтобы программные продукты разных отечественных разработчиков эффективно взаимодействовали между собой, формируя единую, согласованную ИТ-экосистему. В этом направлении как раз и идет "Группа Астра". 

Генеральный директор "Группы Астра" Илья Сивцев подчеркнул необходимость комплексного подхода к решению задачи производительности и сервиса. "У бизнеса есть ряд конкретных ежедневных задач: от планирования ресурсов до автоматизации целых секторов. Работоспособность множества приложений зависит от надежного "фундамента": операционная система, СУБД, средств резервного копирования и прочего инфраструктурного ПО. Это наша зона ответственности и та база которая позволяет нашим пользователям повысить производительность ERP, ускорить работу с отчетами и другими задачами. Еще один важный момент — общая стоимость владения ИТ-системой: за счет взаимной интеграции наших решений, включая программные и аппаратные компоненты, мы повышаем производительность и снижаем нагрузку на систему. Экосистемный подход позволят не только обеспечить стабильную работу наших решений в едином контуре, но предоставить комплексный сервис, включая единое окно поставки и техподдержки", - отметил он. 

От внедрения в промышленности до экспорта технологий

Такой подход уже оценили крупные российские корпорации. На ЦИПР-2025 "Группа Астра" подписала 27 соглашений о стратегическом сотрудничестве как с российскими компаниями, так и зарубежными, в том числе с представителями промышленности, госсектора и бизнес-партнерами. Среди них — Сбер, АО "Транснефть – Автоматизация и Метрология", АО "Апатит" (группа "ФосАгро"), разработчик "Granulex" и многие другие.

"Уже более трех лет все наши промышленные изделия работают на Astra Linux. Это достойная замена Windows, и мы вместе с командой "Астры" шлифуем продукт под наши нужды", — отметил Сергей Рехалов, генеральный директор АО "Транснефть – Автоматизация и Метрология" и подчеркнул, что компания довольна качеством ПО и скоростью отклика на запросы.

"В течение 11 месяцев мы тестировали программные продукты разных отечественных производителей. В результате наш выбор пал на Astra Linux - одну из ведущих российских операционных систем, ориентированную на безопасность и высокую производительность вкупе с простым и интуитивно понятным интерфейсом, который поможет пользователям максимально комфортно адаптироваться для работы с новой системой", - отметил заместитель генерального директора АО "Апатит" по информационным технологиям Денис Новиков.

Лариса Дыдыкина, коммерческий директор "МД Информационные Системы", отметила значимость объединения российских вендоров: "Группа Астра" и "Granulex" создали совместное решение, которое снижает затраты на построение отказоустойчивой IT-инфраструктуры и обеспечивает стабильный доступ сотрудников к корпоративным ресурсам". 

"Это и есть тот самый стек, который нужен рынку", - добавила эксперт. 

Особое внимание вызвали соглашения с компаниями из Мьянмы — FortiTech Co. Ltd. и Aegis Systems Ltd. В рамках установленного партнерства будет продвигаться российское инфраструктурное ПО, в том числе в госсекторе.

"Наше сотрудничество открывает возможности для реализации масштабных проектов на рынке Мьянмы, где особенно востребованы надежные технологические решения. Это не просто бизнес, а укрепление дружественных отношений между нашими странами", — заявил Аунг Заяр Лвин, Директор по стратегиям Aegis Systems Ltd.

Аркар Маунг Синт, Директор FortiTech Co. Ltd. добавил:

"С особым энтузиазмом мы рассматриваем перспективы сотрудничества с российским ИТ-рынком и высоко ценим "Группу Астра" как надежного технологического партнера. Для нас особенно важно, что сотрудничество предполагает не просто использование технологий, а создание комплексных решений, адаптированных под потребности Мьянмы".

"Для нас выгода международного рынка очевидна — мы продаем наши решения, продукты и сервисы. И тем самым оттачиваем наше технологическое мастерство. Конечно, приоритет у нас — это российский рынок. Но увеличивать долю экспорта — и выгодно, и полезно, и правильно, потому что мы сталкиваемся с новыми вызовами, новыми задачами, и их вместе решаем", — отметил Николай Прянишников после подписания соглашения.

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Теги:
Технологии ЦИПР
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