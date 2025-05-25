Авария привела к отключению горячей воды в кстовском ЖК "Времена года" Общество

В жилом комплексе "Времена года", расположенном неподалёку от Кстова Нижегородской области, произошёл сбой в системе горячего водоснабжения. Информацией о проблеме поделились местные жители в социальных сетях.

По их словам, вода исчезла ещё 20 июня, однако восстановить подачу ресурса до сих пор не удалось. Люди выражают недовольство затянувшейся ситуацией и отсутствием чётких объяснений.

В управляющей компании, обслуживающей ЖК, заявили, что причина аварии находится вне их зоны ответственности. Подробности инцидента и сроки устранения последствий пока не уточняются.

Представители администрации Кстова сообщили, что занимаются решением данного вопроса.

Ранее сообщалось. что из-за коммунальной аварии десятки домов в городе Перевоз Нижегородской области остались без воды.