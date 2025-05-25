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Общество

Авария привела к отключению горячей воды в кстовском ЖК "Времена года"

24 июня 2025 10:07  [62] Общество
Авария привела к отключению горячей воды в кстовском ЖК Времена года

В жилом комплексе "Времена года", расположенном неподалёку от Кстова Нижегородской области, произошёл сбой в системе горячего водоснабжения. Информацией о проблеме поделились местные жители в социальных сетях.

По их словам, вода исчезла ещё 20 июня, однако восстановить подачу ресурса до сих пор не удалось. Люди выражают недовольство затянувшейся ситуацией и отсутствием чётких объяснений.

В управляющей компании, обслуживающей ЖК, заявили, что причина аварии находится вне их зоны ответственности. Подробности инцидента и сроки устранения последствий пока не уточняются.

Представители администрации Кстова сообщили, что занимаются решением данного вопроса.

Ранее сообщалось. что из-за коммунальной аварии десятки домов в городе Перевоз Нижегородской области остались без воды.

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Теги:
Авария ЖКХ Кстово
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