Авария привела к отключению горячей воды в кстовском ЖК "Времена года"

В жилом комплексе "Времена года", расположенном неподалёку от Кстова Нижегородской области, произошёл сбой в системе горячего водоснабжения. Информацией о проблеме поделились местные жители в социальных сетях.
По их словам, вода исчезла ещё 20 июня, однако восстановить подачу ресурса до сих пор не удалось. Люди выражают недовольство затянувшейся ситуацией и отсутствием чётких объяснений.
В управляющей компании, обслуживающей ЖК, заявили, что причина аварии находится вне их зоны ответственности. Подробности инцидента и сроки устранения последствий пока не уточняются.
Представители администрации Кстова сообщили, что занимаются решением данного вопроса.
Ранее сообщалось. что из-за коммунальной аварии десятки домов в городе Перевоз Нижегородской области остались без воды.
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