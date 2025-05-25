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Общество

МегаФон запустил сервис для записи телефонных разговоров

24 июня 2025 13:20  [9] Общество
МегаФон запустил сервис для записи телефонных разговоров

Виртуальный помощник Ева от МегаФона теперь умеет записывать и сохранять телефонные разговоры абонентов. Подключить запись диалогов можно в разделе «Ева+» в приложении оператора.

МегаФон внедрил функцию, позволяющую записывать все входящие и исходящие звонки. Впоследствии их можно прослушать или скачать аудиофайл на свой смартфон. Такая возможность, в частности, будет полезна абонентам, которые часто общаются по телефону по работе или в личных целях и со временем хотят освежить разговор в памяти для фиксации договорённостей или важных выводов.

Активировать опцию можно в разделе «Ева+», после чего все разговоры будут записываться в автоматическом режиме. Там же абонент сможет подключить автоинформирование собеседника — в самом начале разговора его участники услышат уведомление о том, что идёт запись. Аудиофайлы будут храниться исключительно в приложении МегаФона и доступ к ним будет только у самого абонента, что обеспечивает полную конфиденциальность.
 
Найти все записи можно в специальном хранилище Евы+ — оно вмещает один гигабайт файлов, что эквивалентно более чем 35 часам разговоров. В случае, если объём всех аудиофайлов превысит один гигабайт или время хранения составит более 90 дней, самые старые из них будут удалены.
 
Опция бесплатна для всех клиентов МегаФона с подпиской на Еву+. Подключить её смогут абоненты из любого региона и с любыми операционными системами смартфонов
«Это актуальная функция для тех, кто регулярно находится на связи с коллегами или близкими и не успевает зафиксировать важную информацию. Кроме того, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда необходимо что-то срочно записать и нет возможности попросить собеседника продублировать информацию в сообщении. Новый сервис решает эти проблемы. Вся информация о разговорах находится в приложении МегаФона, что обеспечивает конфиденциальность данных», — говорит коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских

МегаФон запустил голосового ассистента Еву в июле 2021 года. Сейчас к ней подключены более 11 млн клиентов МегаФона. Ева может отвечать на звонки вместо абонента, если он не отвечает или занят, указывать во время входящего звонка с незнакомого номера категорию звонящего, уведомлять о попытке подключения платной подписки, а также блокировать звонки от целых категорий компаний, которые выбрал абонент. Клиент сам может отметить в мобильном приложении, какие категории звонков не хочет получать: «есть жалобы на спам», «банк», «соцопрос», «займы», «коллекторы» или «недвижимость». Расширенный функционал Евы+ включает возможность выбрать номера, на которые клиент всегда хотел бы отвечать сам, указать причину неответа, выбрать образ и голос помощника, а также активировать режим «не беспокоить» — в этом случае Ева+ будет отвечать на все звонки без исключения.

Фото пресс-службы МегаФона (автор Дина Павленко)

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Теги:
Мегафон Сотовые операторы
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