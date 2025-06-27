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Общество

Новая услуга защитит абонентов "Ростелекома" от спам-звонков

27 июня 2025 15:22  [97] Общество
Новая услуга защитит абонентов Ростелекома от спам-звонков

«Ростелеком» представил новое решение для пользователей мобильной связи: «Антиспам для звонков» определяет информацию о категории юридического лица и отображает ее на экране телефона при входящих вызовах. Услуга уже доступна для абонентов оператора по всей стране.

Во время входящего звонка пользователь увидит маркировку категории вызова, даже если номера нет среди его контактов. Эта информация поможет решить, отвечать ли на звонок. Данные о номере звонящего поступает из информационноаналитической системы оператора. Она регулярно обновляется с помощью технологии Big Data на основании обращений абонентов и открытых источников. Если у оператора нет данных о категории вызывающего абонента, на экране отобразится только номер без дополнительной информации.

Ольга Кравцова, директор продуктового офиса MVNO «Ростелекома»:
«"Ростелеком" предлагает технологичные решения, повышающие безопасность пользователей и удобство использования услуг компании. Новый инструмент особенно важен с учетом развития телефонного мошенничества. Абоненты смогут убедиться в том, что им действительно звонят из банка, органа власти или компании, в которую они ранее обращались, и не отвечать на подозрительные вызовы. "Антиспам для звонков" будет полезен всем, кто устал отвечать на рекламные и спам-вызовы».

Услуга доступна для всех абонентов мобильной связи «Ростелекома», кроме корпоративных тарифов. «Антиспам для звонков» бесплатна, работает на большинстве современных мобильных устройств и подключается автоматически. 

Мобильную связь от «Ростелекома» можно подключить в одном пакете с домашним интернетом, онлайн-кинотеатром и интерактивным ТВ. Для пакетных тарифов существует возможность подключить до пяти сим-карт с единым балансом для всей семьи. До 30 июня действует акция «Тест-драйв», позволяющая оценить предлагаемые услуги, подключив их на 30 дней бесплатно. 

Подробнее о пакетном предложении «Ростелекома» можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком». 

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Теги:
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