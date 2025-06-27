Изучаем природу вместе с ЛУКОЙЛом

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Ученики и воспитанники МАОУ "Анкудиновская СШ" Нижегородской области теперь могут заниматься на новой метеостанции. Интересный объект появился во дворе школы при поддержке Компании "ЛУКОЙЛ".
В конце 2024 года проект МАОУ "Анкудиновская СШ" стал победителем XVI Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Школа получила грант на открытие метеостанции.
Теперь дети могут проводить практические работы, организовывать систематические наблюдения за погодой, сезонными явлениями в окружающей природе, а также изучать микроклимат на территории образовательного учреждения.
Первые занятия уже прошли. Дети узнали, какие приборы есть на метеостанции, как они работают, и даже сняли первые показания и записали их в дневники исследователя.
Привить основы экологического воспитания, научить ребят заботиться о природе, сформировать у них понимание взаимосвязи между состоянием окружающей среды и деятельностью человека – важная задача современного учреждения образования. И метеостанция на пришкольной территории – один из доступных и эффективных способов сделать это.
"Мы желаем нашим воспитанникам и ученикам успехов в исследовательской и природоохранной деятельности! И сердечно благодарим Компанию "ЛУКОЙЛ" за поддержку такого важного проекта и возможность приобрести очень нужное для развития детей оборудование", – сказала директор МАОУ "Анкудиновская СШ" Наталья Мазуревич.
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