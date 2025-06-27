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Общество

Билайн начал продажу сим-карт в Самокате

30 июня 2025 12:13  [108] Общество
Билайн начал продажу сим-карт в Самокате

Фото: билайн

Билайн и онлайн-ритейлер Самокат объявляют о начале сотрудничества, благодаря которому получить SIM-карту стало ещё проще и удобнее.

Теперь жители Москвы могут заказать SIM-карту билайна в приложении и на сайте Самоката с доставкой по клику: при заказе до 19:00 выбранный тариф в тот же день привезут в даркстор, откуда доставят пользователю по клику в удобное время. Такая возможность скоро появится также у пользователей сервиса в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Тюмени.

Владимир Викторов, руководитель направления Телеком в Самокате: «Самокат расширяет ассортимент, предлагая не только продукты питания, но и товары, которые дарят впечатления или могут выручить, если срочно что-то понадобилось. Например, одежду, бьюти-средства, аксессуары для дома, электронику и многое другое. А теперь пользователям стали доступны SIM-карты билайна с доставкой в удобное время по клику».

Кирилл Булгинов, директор по развитию электронной коммерции билайна: «Для нас сотрудничество с Самокатом — это не просто логистическая интеграция. Это выход на одну из самых востребованных цифровых витрин в стране и возможность стать ближе к клиенту, встроившись в его привычный повседневный путь. Мы стремимся сделать подключение к билайну максимально простым — буквально в пару кликов и с доставкой домой».

Благодаря наличию в ассортименте Самоката, билайн получает эффективный канал дистрибуции, а пользователи — ещё один удобный способ подключения без необходимости посещения офиса связи.

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Теги:
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