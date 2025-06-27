"Ростелеком" повысил уровень комфорта ЖК "Янтарь" в Нижнем Новгороде Общество

«Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру и обеспечил смарт-решениями ЖК «Янтарь» в Нижнем Новгороде. Доступ к домашним интернет-сервисам, умным домофонам на базе цифровой платформы «Ключ» и интеллектуальной системе учета электроэнергии получили порядка 500 семей.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы продолжаем активно внедрять новейшие технологии в нижегородские новостройки, делая проживание в них удобным и безопасным. Сервисами на базе платформы “Ростелеком Ключ” пользуются порядка 25 тысяч семей в 15 жилых комплексах Нижнего Новгорода. Проект ЖК “Янтарь” стал «еще одним примером современного подхода к созданию комфортной городской среды».

Жилой комплекс комфорт-класса с подземным паркингом и подсобными помещениями расположился в центре города. В мае 24-этажная высотка была сдана в эксплуатацию. Провайдер провел к дому оптические линии связи, построил внутреннюю сетевую инфраструктуру и установил современное оборудование, обеспечивающее стабильную передачу данных на гигабитных скоростях.

Все коммуникации подведены к квартирам. Установленные в них интернет-розетки открывают прямой доступ к цифровым сервисам «Ростелекома». Новоселы сразу же при заселении могут подключить интернет на скорости до 800 Мбит/с, интерактивное ТВ Wink и телефонную связь.

Комфорт и безопасность жильцов обеспечивают умные домофоны. Устройствами оборудованы два основных входа и один дополнительный. Попасть в подъезд можно и с помощью мобильного приложения «Ростелекома» «Ключ». Через девайс также удобно и легко управлять доступом в дом удаленно, открывая визитерам ее прямо со смартфона. Есть и альтернативное решение — контактный ключ, защищенный от несанкционированного дублирования.

В квартирах и нежилых помещениях уже установлены приборы учета электроэнергии. Устройства самостоятельно отправляют данные в энергосбытовую компанию, избавляя жильцов от ежемесячной рутины снятия показаний.

«Ростелеком» предлагает для управления жилыми комплексами и другие решения на базе платформы «Ключ», такие как видеонаблюдение, система управления доступом на территорию ЖК, умный шлагбаум. Все эти компоненты экосистемы могут функционировать как вместе, создавая единую цифровую инфраструктуру, так и по отдельности.

Подробная информация о сервисах платформы «Ростелеком Ключ» — на сайте компании или по телефону 8 800 301 05 50.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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