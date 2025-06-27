Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 5 месяцев 2025 года Экономика

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Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и за 5 месяцев 2025 года.



Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя Правления, Финансовый директор Банка ВТБ, отметил: «За пять месяцев текущего года группа ВТБ заработала чистую прибыль в размере 233,6 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 20,3%. ВТБ является основным бенефициаром в российской банковской системе от снижения процентных ставок, и начавшееся в июне снижение ключевой ставки дает нам основания для более оптимистичных прогнозов на 2025 год. Мы рассчитываем существенно повысить прогноз по чистой процентной марже и чистой прибыли при публикации полугодовых финансовых результатов».



Чистая прибыль группы ВТБ составила 68,1 млрд рублей в мае и 233,6 млрд рублей по итогам 5 месяцев 2025 года, увеличившись на 127,0% и на 0,1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 28,3% в мае и 20,3% по итогам 5 месяцев 2025 года, увеличившись на 13,4 п.п. и сократившись на 4,4 п.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.



Чистые операционные доходы до резервов составили 66,1 млрд рублей в мае и 515,2 млрд рублей за 5 месяцев 2025 года, сократившись на 26,8% и увеличившись на 20,6% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу Группы уменьшились на 39,6% в мае и на 54,9% за 5 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 27,4 млрд рублей и 110,1 млрд рублей соответственно. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 1,0% в мае и 0,8% за 5 месяцев 2025 года против 1,9% и 2,1% за аналогичные периоды прошлого года.



Чистые комиссионные доходы продемонстрировали внушительный рост по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, увеличившись на 22,8% в мае и на 34,0% за 5 месяцев 2025 года, составив 23,7 млрд рублей и 119,8 млрд рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.



Расходы на создание резервов составили 22,9 млрд рублей в мае и 100,2 млрд рублей за 5 месяцев 2025 года, увеличившись на 36,3% и на 91,2% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне низкой базы начала прошлого года. Стоимость риска составила 1,0% в мае 2025 года, оставшись без изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 5 месяцев 2025 года стоимость риска составила 0,9%, увеличившись год к году на 30 б.п.



Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 мая 2025 года составила 4,0% (3,5% — на 31 декабря 2024 года), продолжая оставаться на низком уровне и демонстрируя высокое качество активов группы ВТБ. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 131,0% (138,7% на 31 декабря 2024 года).



Расходы на персонал и административные расходы составили 42,4 млрд рублей в мае, увеличившись на 12,8% год к году. По итогам 5 месяцев 2025 года расходы на персонал и административные расходы составили 205,5 млрд рублей, увеличившись на 18,0% год к году. На динамику расходов на персонал и административных расходов оказала влияние консолидация Почта Банка в конце 2024 года. При этом без учета Почта Банка органический рост расходов составил 11,7% год к году. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 63,8% в мае 2025 года (41,7% в мае 2024 года) и 39,8% за 5 месяцев 2025 года (40,7% за 5 месяцев 2024 года), при этом соотношение расходов к активам не изменилось с начала года и осталось на стабильно низком уровне: 1,4% за 5 месяцев 2025 года.



Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 июня 2025 года норматив Н20.0 (общий) составил 9,9%, Н20.1 (базовый) — 7,1%, Н20.2 (основной) — 8,7%.