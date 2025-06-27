Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 июля 2025 16:20  [2] Нижегородка открыла безглютеновое кафе из-за аллергии у дочки
01 июля 2025 15:59  [80] Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде вновь продлили
01 июля 2025 15:46  [90] ЛУКОЙЛ поддержал исследовательский проект для детей
01 июля 2025 15:18  [128] Школьники Дзержинска согласились с итогами пересмотра результатов ОГЭ
01 июля 2025 13:51  [247] Нижний Новгород расширяет сеть общественного транспорта новыми маршрутами
01 июля 2025 13:20  [180] Нижний Новгород запускает новый электробусный маршрут для удобства жителей
01 июля 2025 13:02  [175] Сгоревший дом на улице Костина в Нижнем Новгороде расселят в ближайшие годы
01 июля 2025 12:32  [479] Солодкий оценил идею создания бесплатных точек Wi-Fi в Нижнем Новгороде
01 июля 2025 12:27  [163] Паровоз "Малютка" совершил первый рейс на Горьковской железной дороге
01 июля 2025 12:00  [205] Синоптик Мокеева рассказала нижегородцам о погоде в июле
Общество

ЛУКОЙЛ поддержал исследовательский проект для детей

01 июля 2025 15:46  [90] Общество
ЛУКОЙЛ поддержал исследовательский проект для детей

Фото: Екатерина Сторожук

Кстовские школьники в июне с экскурсионным визитом посетили старинное село Вязовка в Нижегородской области. Мероприятие прошло в рамках проекта «Кстовская жемчужина —  арт-резиденция «Оболенщина», который стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2024 году. 

Глубочайшее интерактивное погружение в историю родного края – так называют педагоги итоги исследовательской экскурсии детей в село Вязовка, история которого до сих пор изучается и связана с тайнами и мистикой, так как большая часть документов не сохранилась.

Кстовская Вязовка до сих пор официально входит в проект «Белые пятна карты «мест памяти» Нижегородской области», то есть является историческим местом, требующим тщательного изучения.

На «Оболенщине» ребят ждала интересная программа. Младшие школьники посетили мастер-классы по росписи поддужных колокольчиков (это те, что раньше крепили под дугой запряженной лошади), попробовали себя в уходе за животными. Отдельный элемент – это «Вязовские литературные чтения». Благодаря им дети узнали много легенд о поселении, которые тщательно собирают местные активисты, чтобы сохранить крупицы почти утерянной истории Вязовки. 

«Мы, организаторы, сами не предполагали, что наш проект станет настолько популярным среди школьников. Ребят очень увлекла история родного края, факты о его прошлом и известных людях (например, таких, как княжеский род Оболенских). Гости приезжают смотреть и на экспонаты нашего живого лошадиного музея, и на коллекцию колокольчиков, и на старинные элементы конской упряжи. А ведь совсем недавно на месте нынешней «Оболенщины» была неиспользуемая старая ферма. Благодаря помощи Компании «ЛУКОЙЛ» место оживает буквально на глазах, обретая новую жизнь», – сказала Анна Чапыгина, председатель НКО «Детский конный клуб «Неограниченные возможности».

Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

ИНН 5250043567

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети ЛУКОЙЛ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных