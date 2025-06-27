ЛУКОЙЛ поддержал исследовательский проект для детей Общество

Фото: Екатерина Сторожук

Кстовские школьники в июне с экскурсионным визитом посетили старинное село Вязовка в Нижегородской области. Мероприятие прошло в рамках проекта «Кстовская жемчужина — арт-резиденция «Оболенщина», который стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2024 году.

Глубочайшее интерактивное погружение в историю родного края – так называют педагоги итоги исследовательской экскурсии детей в село Вязовка, история которого до сих пор изучается и связана с тайнами и мистикой, так как большая часть документов не сохранилась.

Кстовская Вязовка до сих пор официально входит в проект «Белые пятна карты «мест памяти» Нижегородской области», то есть является историческим местом, требующим тщательного изучения.

На «Оболенщине» ребят ждала интересная программа. Младшие школьники посетили мастер-классы по росписи поддужных колокольчиков (это те, что раньше крепили под дугой запряженной лошади), попробовали себя в уходе за животными. Отдельный элемент – это «Вязовские литературные чтения». Благодаря им дети узнали много легенд о поселении, которые тщательно собирают местные активисты, чтобы сохранить крупицы почти утерянной истории Вязовки.

«Мы, организаторы, сами не предполагали, что наш проект станет настолько популярным среди школьников. Ребят очень увлекла история родного края, факты о его прошлом и известных людях (например, таких, как княжеский род Оболенских). Гости приезжают смотреть и на экспонаты нашего живого лошадиного музея, и на коллекцию колокольчиков, и на старинные элементы конской упряжи. А ведь совсем недавно на месте нынешней «Оболенщины» была неиспользуемая старая ферма. Благодаря помощи Компании «ЛУКОЙЛ» место оживает буквально на глазах, обретая новую жизнь», – сказала Анна Чапыгина, председатель НКО «Детский конный клуб «Неограниченные возможности».

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