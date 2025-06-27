Что должен знать специалист по охране труда (СОТ) при хранении ЛВЖ и ГСМ

Erid: 2SDnjeYAhkq

На промышленных объектах контейнеров для хранения ГСМ , ЛВЖ, использующих легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горюче-смазочные материалы (ГСМ), безопасность их хранения – важный фактор предотвращения катастроф. По данным МЧС, нарушения при обращении с ЛВЖ являются причиной до 16% техногенных пожаров на производстве ежегодно, неся риски для жизни работников, окружающей среды и активов предприятия.

Летний период с повышенными температурами многократно усугубляет эти риски. Что должен знать специалист по охране труда сот при хранении ЛВЖ и ГСМ – это не абстрактный вопрос, а основа для разработки конкретных мер, регламентированных ФЗ-123 и СП 155.13130.2014. Статья систематизирует ключевые аспекты для специалистов по охране труда, пожарной и промышленной безопасности.

Классификация ЛВЖ – основа для безопасности

Безопасное обращение с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) начинается с их точной классификации. К ЛВЖ относят вещества с температурой вспышки паров до +61°C в закрытом тигле (ФЗ-123, ГОСТ 12.1.044-89). Ключевой параметр риска – температура вспышки (tвсп) – определяет категорию опасности и, как следствие, строгость требований к их хранению.

Особо опасные (Iа, Iб): tвсп < -18°C (эфиры, бензины). Способны воспламеняться при нормальных условиях, требуют максимальной изоляции и защиты. Постоянно опасные (II): -18°C ≤ tвсп < +23°C (ацетон, толуол, этанол). Легко образуют воспламеняющиеся пары при комнатной температуре. Умеренно опасные (III): +23°C ≤ tвсп ≤ +61°C (керосин, уайт-спирит). Риск возникает преимущественно при нагреве.

Знать эту градацию для СОТ критически важно. Она диктует выбор тары, допустимые объемы, необходимость взрывозащиты электрооборудования (зоны П-I, П-II по ПУЭ), требования к вентиляции и группы совместимости веществ при совместном хранении, исключающие каталитические реакции.

Основные обязанности СОТ – практика и нормативы

Обеспечение безопасности при хранении ЛВЖ и ГСМ ложится на специалиста по охране труда (СОТ). Его роль выходит за рамки контроля – он ключевой организатор процесса. Знать и реализовывать свои обязанности – основа профилактики ЧП, регламентированная Приказом Минтруда № 915н и другими НПА.

Разработка и внедрение локальных нормативных актов (ЛНА)

СОТ обязан разработать, согласовать и обеспечить утверждение пакета ЛНА, конкретизирующих общие требования под специфику предприятия. Это:

Инструкция по охране труда при приемке, хранении, выдаче и транспортировке ЛВЖ и ГСМ (основной документ для персонала).

Регламенты хранения (допустимые объемы на секцию/склад, правила складирования, совместимость веществ – с учетом классификации из Раздела 1).

План ликвидации аварийных разливов (ПЛАР) и/или План ликвидации аварий (ПЛА), включая действия при пожаре.

Порядок допуска работников к работе с ЛВЖ/ГСМ (обучение, медосмотры, стажировка).

Журналы учета: инструктажей, осмотров мест хранения, выдачи СИЗ, состояния огнетушителей.

Важно.

Все ЛНА должны быть актуальны, доступны на рабочих местах и своевременно доводиться до работников под роспись (ст. 212 ТК РФ). Это не формальность, а инструмент для действий в ЧС.

Участие в организации и проектировании мест хранения

На этапе создания или модернизации склада СОТ взаимодействует с проектировщиками, экологами, службой главного механика/энергетика. Его задачи:

Обосновать выбор места с учетом противопожарных разрывов ( СП 155.13130.2014 ), удаленности от жилых зон и экологических рисков.

Сформулировать требования к инженерным системам: вентиляции (аварийной, общеобменной – кратность по норме), автоматическому пожаротушению и сигнализации (тип установки, соответствие классу зоны П-I/П-II), молниезащите.

Определить параметры конструкций: огнестойкость, материалы стен/полов (химостойкие, неискрящие), наличие поддонов, обваловки, порогов для локализации разливов, взрывных панелей (при необходимости).

Указать требования к стеллажам, шкафам для ЛВЖ (с пламегасителями, подключенными к вентиляции).

Позже исправлять упущения этого этапа сложно и дорого.

Организация контроля совместимости и правильности хранения

СОТ разрабатывает или контролирует наличие таблиц совместимости веществ. Хранение несовместимых материалов (напр., ЛВЖ и окислителей) в одной секции или без должного разрыва – частая причина катастроф.

Систематически проверяет на местах:

Соблюдение распределения веществ по группам совместимости и классам опасности.

Правильность маркировки тары (наименование, знаки опасности по ГОСТ 31340-2013 , предупреждающие надписи).

Состояние тары (герметичность крышек, отсутствие повреждений), использование поддонов.

Соблюдение лимитов заполнения тары (не более 90%) и объемов хранения в секциях/складе.

Наличие и исправность шкафов для ЛВЖ, состояние огнетушителей, песка, совков.

Отсутствие посторонних предметов, источников открытого огня, соблюдение режима курения.

Ведение журнала учета ЛВЖ/ГСМ на складе.

Результаты проверок оформляются актами, предписаниями; выявленные нарушения требуют немедленного устранения.

Организация Обучения и Инструктажей Персонала

СОТ организует обязательное обучение работников, связанных с ЛВЖ/ГСМ, по программам, согласованным с учетом Приказа 915н (Раздел II) и специфики веществ.

Непосредственно проводит или контролирует проведение всех видов инструктажей:

Вводный (при приеме на работу).

Первичный на рабочем месте (детальный разбор конкретных операций, веществ, рисков на этом складе, с практическим показом).

Повторный (не реже 1 раза в 6 месяцев.

Внеплановый (при изменении технологии, НПА, после инцидентов).

Целевой (перед разовыми работами, ликвидацией ЧС).

Важный момент!

Инструктаж должен быть не формальным, а практико-ориентированным. Работник обязан знать и уметь:

Идентифицировать виды опасностей конкретных ЛВЖ/ГСМ. Применять СИЗ (огнестойкая одежда, противогаз, перчатки, очки). Действовать при проливе (алгоритм, использование сорбентов). Пользоваться средствами пожаротушения (огнетушитель типа В, С, Е). Эвакуироваться и вызывать помощь.

Факт проведения инструктажа и проверки знаний фиксируется в соответствующих журналах с подписями инструктируемого и инструктирующего. Указания и распоряжения по безопасным методам работы должны постоянно доводиться до сведения персонала.

Требования к помещениям и оборудованию

Безопасность хранения ЛВЖ и ГСМ неразрывно связана с соответствием мест их размещения строгим нормам, закрепленным в СП 155.13130.2014 и ФЗ-123. Эти требования – не рекомендации, а обязательный минимум для предотвращения ЧП. СОТ должен обеспечивать контроль их неукоснительного соблюдения:

Расположение и конструкция

Изоляция. ЛВЖ и ГСМ должны содержаться в отдельных зданиях или специально выделенных помещениях ( п. 5.1.1 СП 155.13130.2014 ), удаленных от основного производства, административных и жилых зон. Это минимизирует последствия возможного инцидента.

Противопожарные преграды. Помещения должны иметь стены, перекрытия и двери с нормируемым пределом огнестойкости.

Эвакуация. Обязательно наличие двух эвакуационных выходов, расположенных рассредоточено и открывающихся наружу (п. 6.2.3 СП 155.13130.2014). Пути эвакуации должны быть свободны.

Инженерные системы и безопасность

Пожаротушение и Сигнализация. Автоматическая установка пожаротушения (чаще всего порошковая или аэрозольная для ЛВЖ) и пожарная сигнализация обязательны. Тип системы определяется проектом, исходя из класса зоны и хранимых веществ ( ФЗ-123, ст. 111 ).

Вентиляция. Эффективная принудительная вентиляция – непреложное требование. Она обеспечивает удаление взрывоопасных паров, предотвращая образование опасных концентраций. Кратность воздухообмена рассчитывается по нормам (не менее 8-10 крат/час для ЛВЖ). Обязательна аварийная вентиляция, включаемая автоматически при срабатывании газоанализаторов.

Электрооборудование. Во всех зонах класса П-I (нижняя часть помещения, где скапливаются пары тяжелее воздуха) и П-II (верхняя часть помещения для паров легче воздуха) должно применяться взрывозащищенное электрооборудование (со степенью защиты по ПУЭ, соответствующей зоне).

Внутренняя организация и оснащение

Тара и размещение:

Использование только герметичной тары, соответствующей свойствам вещества. Поврежденная тара запрещена.

Обязательное применение поддонов или лотков для сбора возможных протечек (емкость поддона – не менее 5% от общего объема хранимых в нем емкостей или вместимость наибольшей емкости).

Шкафы для ЛВЖ с пламегасителями и вытяжкой – для мелкой тары (объемом до 20 л). Шкафы должны быть металлическими, огнестойкими, с самозакрывающимися дверцами.

Строгое соблюдение лимитов заполнения тары (не более 90% объема для предотвращения разрыва при тепловом расширении) и ограничений по количеству веществ в секциях склада.

Маркировка: Четкая идентификация содержимого на каждой таре и секции хранения (ГОСТ 31340-2013).

Локализация разливов.

Полы должны быть химически стойкими, непроницаемыми, с уклоном к трапам или оборудованы герметичными поддонами/ваннами. Наличие порогов для удержания разлившейся жидкости объемом не менее 5% от общего хранящегося в помещении.

Первичные средства пожаротушения.

Доступность и исправность огнетушителей (тип В, С, Е – порошковые или углекислотные), ящиков с песком, кошмы – в непосредственной близости от мест хранения.

Соблюдение этих жестких требований к инфраструктуре – фундаментальная основа безопасности. Пренебрежение любым пунктом создает недопустимый риск для работников и объекта в целом.

Ответственность СОТ и последствия нарушений

Несоблюдение норм при хранении ЛВЖ и ГСМ влечет тяжелые последствия. Специалист по охране труда несет не только профессиональную, но и правовую ответственность за должный контроль.

Основные риски.

Чрезвычайные происшествия. Пожары, взрывы, разливы токсичных веществ. По данным МЧС, нарушения при обращении с ЛВЖ – одна из ведущих причин техногенных аварий на производстве, приводящая к травмам, гибели работников и масштабному экологическому ущербу. Административная ответственность (КоАП РФ, ст. 20.4):

Нарушение требований ПБ: Штрафы для должностных лиц – 150 000-200 000 руб.; для юридических лиц – 600 000-800 000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток.

Нарушение, повлекшее пожар без тяжких последствий – штрафы возрастают.

Уголовная ответственность (УК РФ, ст. 219). Если нарушение правил ПБ лицом, ответственным за их соблюдение (включая СОТ), повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека – наказание варьируется от крупного штрафа и принудительных работ до лишения свободы до 7 лет (при гибели двух и более лиц).

СОТ обязан: систематически выявлять нарушения, выдавать предписания, добиваться их устранения, информировать руководство о рисках. Его проактивность – барьер на пути катастроф. Пренебрежение обязанностями ставит под удар жизни людей и стабильность предприятия, а профессионализм сотни СОТ по стране – ключевой фактор снижения аварийности.

Современные решения для выполнения нормативов – мобильные склады АЙБИПИ

Обеспечить должный уровень безопасности при хранении ЛВЖ и ГСМ на действующих предприятиях сложно. Мобильные склады АЙБИПИ – технологичное решение, отвечающее соответствующим требованиям СП 155.13130.2014 и ФЗ-123. Их ключевые преимущества:

Повышенная безопасность . Огнестойкие конструкции, взрывозащищенное исполнение, автоматические системы пожаротушения, газоанализа и аварийной вентиляции, герметичные поддоны локализуют риски. Все опасности содержаться в одном месте, защищая работников от пожаров и ЧП.

Вне производственной зоны . Удаление ЛВЖ/ГСМ из цехов снижает общие риски предприятия.

Удобство и соответствие. Автоматизированное хранение и учет в одном месте упрощают контроль. Проектирование под конкретные вещества гарантирует соответствие нормативам.

Это эффективный инструмент для выполнения жестких требований охраны труда. О

Хранение кислот и щелочей ознакомьтесь с примерами реализованных проектов на сайте компании АЙБИПИ

Фото предоставлено ООО «АЙБИПИ».

Реклама. ООО «АЙБИПИ». ИНН 7730595201 aibipi.ru