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ЛУКОЙЛ — лауреат премии "Лучшие ESG-проекты России"

07 июля 2025 10:21  [93]
ЛУКОЙЛ — лауреат премии Лучшие ESG-проекты России

Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

Как сообщает телеграм-канал ПАО «ЛУКОЙЛ», наивысшей оценки жюри удостоены экологические и социальные проекты Компании.

Асфальтобетонные дорожные покрытия на основе активного резинового порошка, полученного путём измельчения изношенных покрышек, – в категории «Ответственное потребление и производство. Сокращение воздействия на окружающую среду».

Всероссийская премия в поддержку детей с инвалидностью «Особенное счастье» – в категории «Социальные программы. Социальная поддержка уязвимых слоёв населения».

«#ВместеЯрче. Сохранение природы – дело каждого», проект, направленный на экологическое воспитание молодёжи, – в категории «Социальные программы. Корпоративные ESG-практики».

Премия «Лучшие ESG-проекты России» — ежегодное событие, демонстрирующее лучшие практики в области экологического, социального и корпоративного управления.

Реклама. ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ИНН 5250043567

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