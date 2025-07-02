Билайн усилил покрытие 4G в местах отдыха Нижегородской области Общество

Фото: freepik.com

Мобильный оператор подготовил сетевую инфраструктуру в Нижегородской области к разгару летнего сезона, оптимизировав ее параметры и повысив качество связи в нескольких знаковых туристических локациях региона.

Среди них – Горьковское водохранилище, или Горе-море, как его любя окрестили сами нижегородцы. В преддверии трафикового отпускного сезона инженеры компании провели рефарминг LTE* 2100 (или перераспределение частот) на его территории и в прилегающих базах отдыха.

Это техническое решение не только позволило увеличить надежность сети и сделать ее стабильнее, но и ускорило мобильный интернет: теперь даже сравнительно тяжелый контент грузится быстрее.

С обновленным 4G** от Билайна отдыхающие могут пользоваться цифровыми сервисами с большим удобством: например, устроить видеозвонок с близкими прямо с берега Горе-моря, следить за новостной повесткой в режиме реального времени, оплачивать бронирование и другие покупки через мобильные банки, оперативно подключиться к решению неожиданных рабочих вопросов в случае необходимости.

Между тем, работы по улучшению 4G-покрытия прошли и в столице области. В частности, оператор модернизировал телеком-оборудование, обслуживающее Павильон №1 Нижегородской Ярмарки и его окрестности.

Эту локацию часто выбирают для проведения мероприятий разного формата, поэтому трафиковая нагрузка здесь была и остается достаточно высокой. Билайн запустил дополнительный частотный диапазон 2100 на инфраструктуре, что расширило емкость сети, и сегодня дает возможность клиентам продолжать быть онлайн на хороших скоростях даже в условиях сильной загруженности.

«Традиционно, с наступлением летнего сезона нижегородцы начинают активнее путешествовать по области, посещая разные уголки региона. Для того, чтобы сделать эти поездки еще комфортнее, наша команда уже реализовала целый ряд важных технических проектов. Так, помимо обозначенных ранее улучшений, мы также значительно нарастили возможности нашей 4G-сети в более чем 30 малых населенных пунктах области. Благодаря этому сегодня сельчане и дачники могут пользоваться мобильными сервисами наравне с жителями крупных городов», – комментирует директор Нижегородского отделения Билайна Василий Терещенко.

*LTE – Long-Term Evolution (англ.) – долговременное развитие

**4G – 4Джи – четвертое поколение мобильной связи

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